Euro RX3, Montalegre: Portugueses na luta | AutoSport

Entre os S1600 do Campeonato da Europa de RX3, o líder no final do primeiro dia no Circuito Internacional de Montalegre, que abre a temporada do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, é o polaco Damian Litwinowicz, logo seguido por Nils Volland e pelo português João Ribeiro, todos ao volante dos Audi A1. André Sousa, também num Audi, é o 5.º classificado após três mangas, e Joaquim Machado (Audi A1) também está no top 10 do Europeu.

No Campeonato da Europa de RX1, com os populares Supercars a gasolina, o campeão europeu em título, Anton Marklund, impôs o seu Ford Fiesta a toda a concorrência, liderada pelo belga Enzo Ide (Audi A1). Mais azarado, o português José Oliveira (Peugeot 208) ocupa nesta altura o 15.º lugar, devido a um toque.

Num dia marcado pelas condições atmosféricas imprevisíveis, destaque ainda para a prova de Kartcross, com 15 pilotos em pista, numa competição liderada até ao momento por Sérgio Castro (ASK), na frente de Mário Rato (Semog) e Alexandre Borges (Planet Kart Cross). Os pilotos convidados, o galego Iván Ares e o português Bernardo Sousa, também já deram espetáculo ao lado dos rápidos pilotos do Campeonato de Portugal da categoria.

Amanhã são esperados milhares de espectadores portugueses e espanhóis no evento organizado pelo Município de Montalegre e Clube Automóvel de Vila Real.

CLASSIFICAÇÕES ONLINE AQUI