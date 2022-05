Euro RX3: João Ribeiro arranca Europeu de Ralicross com pódio | AutoSport

Por Duarte Mesquita

O Campeonato Europeu de Ralicross arrancou neste fim-de-semana na Hungria e teve a participação de dois pilotos portugueses na prova reservada ao campeonato dos Super1600, agora denominado Euro RX3: João Ribeiro e Nuno Araújo, ambos ao volante de um Audi A1 S1600.

O atual Tetracampeão Nacional de Ralicross S1600 esteve brilhante nesta sua estreia no circuito de Nyirád, adaptando-se rapidamente a um circuito puro de Ralicross, exigente no ritmo a impor e na técnica da secção em terra batida. Depois de um 7º lugar na Q1, João Ribeiro teve uma desistência na Q2 devido a uma transmissão partida que deixou o Audi sem tração. Com um trabalho extraordinário por parte da sua equipa de assistência no final do dia de sábado, João Ribeiro regressou no domingo com sede de vencer e assinou o melhor registo na Q3. Alinhando ao lado de Nuno Araújo na Meia-final 2, o piloto de Baltar conseguiu o 2º lugar que lhe deu acesso à Final, ao contrário de Araújo que se ficava pela 4ª posição.

Na decisiva corrida do fim-de-semana João Ribeiro tem uma das melhores reações ao sinal verde e chega às duas primeiras curvas a discutir a segunda posição com Kobe Pauwels mas este estava na trajetória interior e ganha a posição a Ribeiro, que vê-se depois prejudicado por um toque do polaco Litwinowicz na curva 3, que o leva à zona mais suja da pista e a atrasar-se, caindo para a 5ª posição. Depois disso assistimos a uma espécie de “maximum attack” de João Ribeiro, a tomar a a opção por efetuar a Joker-lap logo na primeira volta e depois registar voltas rápidas e num ritmo muito forte e regular que o levaram a um excelente pódio, nesta primeira prova do Europeu 2022. As palavras de João Ribeiro sobre o balanço final da sua prova: “Depois de termos vencido a terceira qualificação, num dia em visível evolução, na Final conseguimos terminar num prestigiado pódio, na primeira ronda do Euro RX3. Estamos com o sentimento de dever cumprido, pois foi uma Final de “trás para a frente” e conseguimos andar no mesmo ritmo do vencedor.”

O vencedor acabou por ser o belga Kobe Pauwels, ultrapassando o checo Jan Cerny no final da última volta, numa corrida que foi o corolário de um fim-de-semana muito animado e competitivo no Euro RX3. Esperemos que os apoios existam para que João Ribeiro e Nuno Araújo possam continuar a sua campanha neste campeonato, temos valor para levar a bandeira de Portugal aos lugares mais altos, como ficou demonstrado com este pódio de João Ribeiro. Na prova reservada aos Supercars, pontuável para o campeonato Euro RX1, foi Anton Marklund o vencedor aos comandos de um Hyundai i20, depois de um duelo muito bem disputado com Enzo Ide no Audi S1 quattro da EKS.

A próxima prova do Euro RX3 disputa-se em Holjes, na Suécia, a 2 e 3 de Julho.

Classificação

FINAL EURO RX3 HUNGRIA

Cl Piloto Carro Tempo

1º Kobe Pauwels Audi A1 5 voltas em 4m07,747s

2º Jan Cerny Skoda Citigo + 0,568s

3º João Ribeiro Audi A1 + 4,743s

4º Damian Litwinowicz Audi A1 + 5,661s

5º Per Svardal Audi A1 + 4 voltas

Volta mais rápida: Kobe Pauwels (Audi) em 47,728s

FINAL EURO RX1 HUNGRIA

Cl Piloto Carro Tempo

1º Anton Marklund Hyundai i20 N RX 5 voltas em 3m49,748s

2º Enzo Ide Audi S1 quattro + 1,045s

3º Ulrik Linnemann Ford Fiesta ST + 8,620s

4º Janis Baumanis Peugeot 208 WRX + 51,827s

5º Sivert Svardal Volkswagen Polo R + 4 voltas

Volta mais rápida: Enzo Ide (Audi) em 44,543s