Euro RX3/Europeu de Ralicross: João Ribeiro começa em maré de azar | AutoSport

Texto de Duarte Mesquita

Foi um fim-de-semana muito complicado para João Ribeiro na primeira prova do Campeonato Europeu FIA de Ralicross disputada no circuito húngaro de Nyirád. No dia de sábado disputou-se apenas a Q1 e aí o piloto de Baltar conseguiu ser o quinto mais rápido, o que podia ser considerado um primeiro passo positivo para a sua prova, antevendo-se um crescimento do seu ritmo para o dia de domingo. Infelizmente, vários problemas técnicos surgiram em cada uma das restantes três mangas de qualificação, obrigando-o a três desistências consecutivas. No entanto, aproveitando o resultado da Q1, João Ribeiro conseguiu ser o 12º classificado após a Q4, o que lhe dava direito a entrar na Meia-final 2.

Aqui finalmente o Audi A1 S1600 preparado pela Volland Racing parecia apresentar-se com os problemas técnicos resolvidos e o piloto português pôde mostrar todo o seu valor, com uma estratégia de Joker antecipada, o que lhe estava a abrir boas perspetivas de se qualificar para a Final. Durante a penúltima volta, quando se mostrava claramente mais rápido que o austríaco Dominik Senegacnik, que era o terceiro, João Ribeiro esboça uma ultrapassagem por dentro após um erro do piloto do Skoda que o fez alargar ligeiramente a trajetória. Com o Audi posicionado lado a lado mas pelo lado do interior da trajetória, Senegacnik decide defender-se de forma mais musculada quando só havia espaço para um carro, com o inevitável toque a acontecer entre os dois e o Audi de João Ribeiro a ser catapultado contra o muro interior de betão, capotando de forma violenta. Bandeira vermelha e a corrida a ter de ser reiniciada, mas infelizmente sem a presença de João Ribeiro. O principal é a sua condição de saúde e tudo está OK com ele. Isso é o que mais importante e daqui deixamos uns votos de boa recuperação para que possa voltar à ação a 100% na próxima prova do Europeu que será disputada em Montalegre, a 3 e 4 de Junho.

Desportivamente, a Final do Euro RX3 foi decidida na saída da Joker na última volta, com Damian Litwinowicz (Audi A1) a mostrar-se mais eficaz e conquistar a primeira vitória no Europeu, na frente de Espen Isaksætre (Audi A1) e da surpresa do fim de semana, o húngaro Balazs Kormoczi (VW Polo). No Euro RX1, destinado aos intemporais Supercar a combustão, o Vice-campeão europeu de 2022, Janis Baumanis, começou a temporada em destaque. Sendo o primeiro após a Q4, o piloto do Peugeot 208 WRX dominou de início ao fim, não dando hipótese à concorrência. Por seu lado, o detentor to título Anton Marklund, muito queixoso sobre o comportamento do seu Ford Fiesta RXS, conseguiu a proeza de subir ao segundo degrau do pódio à frente de Patrick O’Donovan, atual Campeão Britânico que tripula este ano um Peugeot 208 WRX do Team Hansen.

O Circuito Internacional de Montalegre é o palco que se segue para receber o show do Europeu de Ralicross, juntando-se à prova inaugural da temporada do “elétrico” Mundial de Ralicross, a 3 e 4 de Junho.

Foto: Facebook João Ribeiro