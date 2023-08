Euro RX3, Estering: João Ribeiro prejudicado por carambola | AutoSport

Por Duarte Mesquita

O histórico circuito alemão de Estering recebeu este fim-de-semana a última prova do Europeu de Ralicross 2023. João Ribeiro esteve novamente presente na prova do Europeu RX3 representando as cores de Portugal entre a elite do Ralicross Internacional, num fim-de-semana difícil pela aprendizagem do “carrossel” de Estering, um traçado muito técnico, com várias elevações e declives e onde as secções de asfalto costumam estar com mais terra visível do que alcatrão.

Ao longo do fim-de-semana João Ribeiro conseguiu uma performance digna de registo, fazendo evoluir o Audi A1 S1600 preparado pela Volland Racing, começando com um 9º tempo mais rápido nos treinos livres de sábado, conseguindo no domingo marcar tempos de volta já no topo da tabela, conseguindo um 2º e um 3º tempo nas terceira e quarta mangas de qualificação.

A qualificação para a Final era um objetivo realista, mas infelizmente uma carambola na curva 1 iniciada pelo francês David Bouet, que receberia uma penalização de 12s por essa manobra, acabaria por prejudicar o piloto de Baltar, atrasando-se irremediavelmente. Eis o balanço final de João Ribeiro: “No dia de sábado tivemos de nos tentar adaptar à pista, terminámos num lugar razoável para as nossas expectativas, com um P6 e um P5 nas duas primeiras mangas. No domingo terminou da pior forma a nossa participação no Euro RX3 – 2023. Na Meia-final, depois de um arranque menos bom, fiquei bloqueado na confusão da primeira curva e não consegui chegar à Final. Depois de regressar à pista, consegui ser o 2º piloto mais rápido em prova, mas já nada havia a fazer para conseguir chegar à Final. Foi um ano de aprendizagem, mas que nada correu bem. É tempo de “virar a página” e pensar no futuro.”

E esperamos que esse futuro seja com João Ribeiro a regressar à ribalta do Europeu de Ralicross, pois o seu talento para este nível alto da modalidade ficou bem demonstrado, com velocidade e consistência, como foi exemplo o recital de condução que deu na prova rainha da temporada, na ronda sueca de Holjes. Quanto “aos outros”, o polaco Damian Litwinowicz acabou por conquistar o título no Euro RX3 depois de uma autêntica e dura batalha na Final. Nesta o polaco acabou por se ver envolvido numa sucessão de toques com o seu rival na luta pelo título, Espen Isaksætre, o que deixou o Audi A1 de Litwinowicz estacionado na Joker-lap e com o norueguês a acabar desclassificado da Final. O francês Dylan Dufas, ao volante de um Renault Clio, acabaria por ser declarado vencedor da Final, depois de uma outra desclassificação decidida pelo colégio de comissários desportivos, desta feita aplicada ao vencedor na corrida, o norueguês Jens Hvaal, por inconformidades técnicas no seu Skoda Fabia.

No Euro RX1, Anton Marklund assegurou o seu terceiro título europeu na categoria dos Supercars, garantindo o campeonato logo após a disputa das mangas de qualificação. O piloto do Ford Fiesta ST 4WD ex-Ken Block queria celebrar da melhor forma com mais uma vitória na Final, mas acabaria, no entanto, por ficar fora de prova na primeira curva da sua Meia-final. O letão Jānis Baumanis conseguiu a sua segunda vitória do ano com o Peugeot 208 WRX e fechou a temporada como vice-campeão.

Campeonatos

Euro RX3:

1. Damian Litwinowicz (PL), 91;

2. Espen Isaksætre (N), 87;

3. Nils Volland (D), 86;

…

6. João Ribeiro (P) 39;

Euro RX1:

1. Anton Marklund, 92;

2. Jānis Baumanis, 86;

3. Enzo Ide, 76;

Foto: Facebook João Ribeiro