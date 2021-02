ETCR: Mikel Azcona é o terceiro piloto da Cupra

Mikel Azcona será colega de equipa de Mattias Ekström e Jordi Gené na época de estreia do Pure ETCR.

O espanhol completou o seu primeiro teste com o Cupra eRacer na semana passada durante o teste oficial do ETCR no Motorland Aragón em Espanha, juntamente com Gené.

O espanhol de 24 anos, vencedor de corridas no WTCR – FIA World Touring Car Cup nas duas últimas temporadas em maquinaria da CUPRA, provou estar entre os melhores pilotos de turismo da competição.

O Pure ETCR começa em Vallelunga, entre os dias 18 e 20 de Junho com todos os concorrentes a participarem numa série de batalhas curtas e de alta intensidade, com o vencedor reconhecido como o Rei ou Rainha do evento. Um calendário de cinco eventos contém quatro rondas na Europa e termina no Inje Speedium da Coreia do Sul de 15 a 17 de Outubro.