Estrelas da nova geração preparadas para os FIA Motorsport Games

Um quarteto de estrelas da segunda geração – Magnussen, Wurz, Coronel e Gene – está pronto para disputar a medalha de ouro para o seu país nos Jogos FIA Motorsport de 2024, no próximo mês, em Valência.

Luca Magnussen, Oscar Wurz, Rocco Coronel e Eric Gene vêm de famílias com um incrível pedigree nas corridas. As jovens estrelas vão competir em Karting Sénior, Fórmula 4, Karting Júnior e Carros de Turismo.

Magnussen é o irmão mais novo do atual piloto de Fórmula 1 da Haas, Kevin Magnussen. A carreira de Jan Magnussen incluiu um título do Campeonato Mundial de Karting em 1990, uma campanha vitoriosa no campeonato britânico de Fórmula 3 em 1994, 24 partidas na Fórmula 1 e uma carreira lendária nos carros desportivos, que incluiu quatro vitórias na classe das 24 Horas de Le Mans, uma vitória nas 24 Horas de Daytona e quatro vitórias no campeonato IMSA.

“Representar a Dinamarca é uma oportunidade fantástica e estou ansioso por correr nos Jogos Desportivos Motorizados da FIA”, disse Luca Magnussen. “Tive a sorte de poder contar com a experiência do meu pai e do meu irmão. O meu pai não é como muitos outros pais de karting. Ele é muito calmo, e essa caraterística é muito importante para mim no karting. “Mas quando se está na pista, tudo depende de mim. Não importa o que a minha família fez no passado; agora estou a escrever a minha própria história e vou trabalhar arduamente para ajudar a Dinamarca a aumentar o seu número de medalhas.”

Oscar Wurz entra nos Jogos FIA Motorizados de 2024 com a vitória no campeonato FIA CEZ de Fórmula 4 – a série F4 da Europa Central, que inclui corridas na Áustria, República Checa, Hungria e República Eslovaca. O filho da estrela da F1 e duas vezes vencedor de Le Mans, Alex Wurz. Oscar vai disputar os Jogos Desportivos Motorizados da FIA pela segunda vez. Depois de competir no Karting Sénior em 2022, o austríaco vai disputar o ouro na categoria de Fórmula 4 em Valência. Oscar Wurz também seguirá os passos do seu irmão Charlie, que terminou em sexto lugar na Fórmula 4 nos Jogos FIA Motorsport de 2022. “Estou muito feliz por poder representar a Áustria nos Jogos FIA Motorsport na Fórmula 4”, disse Wurz. “É muito especial poder correr neste evento e vou dar o meu melhor para deixar a Áustria orgulhosa”.

O nome Coronel está pronto para competir nos Jogos de Automobilismo da FIA pela terceira vez este ano. Tom Coronel liderou a equipa dos Países Baixos em 2019 e 2022, tendo conquistado a medalha de ouro nos carros de turismo em Marselha em 2022. O filho de Coronel, Rocco, está agora prestes a seguir as pisadas do pai para representar a Equipa dos Países Baixos no Karting Junior este ano. A carreira condecorada de Tom Coronel inclui vitórias em campeonatos internacionais de carros de turismo, dez partidas nas 24 Horas de Le Mans, sucesso em campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula Nippon no Japão, bem como participações regulares no Rali Dakar com o seu irmão gémeo, Tim.

Rocco Coronel esteve sempre destinado a ser um piloto de corridas – não só o seu pai é uma famosa estrela de corridas, como a sua mãe Paulien Zwart também foi piloto de corridas. Esperam-se grandes coisas para o jovem Coronel de 13 anos. Acaba de ser contratado como piloto júnior da Red Bull. “Estou muito entusiasmado por participar nos Jogos Desportivos Motorizados da FIA. Eu estava lá em Marselha quando o meu pai ganhou a medalha de ouro em carros de turismo e disse-lhe que queria muito competir no evento”, afirmou Coronel. “Vou trabalhar arduamente para seguir as pisadas do meu pai e conquistar uma medalha de ouro para a Equipa Países Baixos.

Esta será uma das minhas últimas corridas de karting antes de passar para os automóveis como piloto Red Bull Junior. “Também faço anos e faço 14 anos durante os jogos, por isso vai ser uma altura muito emocionante para mim em Espanha.”

Eric Gene vai representar a “equipa da casa” nos Jogos FIA Motorsport na categoria de Carros de Turismo. O espanhol de segunda geração está a competir no TCR Europe e no TCR Spain em 2024 e vai completar a sua época como representante local no Circuito Ricardo Tormo. O pai de Gene, Jordi, e o tio, Marc, foram ambos estrelas em ascensão em Espanha no final dos anos 80 e início dos anos 90.

Jordi subiu nas classificações através da Fórmula 3 britânica e disputou três épocas na Fórmula 3000. Foi uma estrela regular no Campeonato Europeu e Mundial de Carros de Turismo e tem a seu crédito uma vitória na classe das 24 Horas de Le Mans. O irmão mais novo, Marc, chegou à Fórmula 1 e foi durante muito tempo piloto de testes da Ferrari.

Ele venceu as 24 Horas de Le Mans com a Peugeot em 2009. “Estou muito orgulhoso por representar a Espanha e participar nos Jogos Desportivos Motorizados da FIA”, disse Gene. “É muito emocionante para mim o facto de o evento se realizar em Valência. Poder correr com todo o apoio dos fãs locais vai ser brilhante.” Os Jogos de Automobilismo da FIA contarão com 27 disciplinas diferentes em 2024, com eventos programados para o Circuito Ricardo Tormo, o Circuito Aspar, a arquitetonicamente espetacular Cidade das Artes e das Ciências e as estradas montanhosas circundantes perto de Valência, que acolherão as etapas de rali.