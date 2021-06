Estoril Experience Day: acidente assustou, mas tudo acabou menos mal… | AutoSport

O Estoril Experience Day ficou marcado por um grave acidente entre um KIA Ceed GT Cup e um Fiat Uno, com os dois ocupantes do Fiat Uno a ficarem feridos.

Tudo sucedeu na primeira curva do circuito, com o carro ‘civil’ a bater violentamente e a incendiar-se. Os dois ocupantes foram projetados do carro, pelo menos um deles estava inconsciente, numa situação que parecia muito complicada, mas que felizmente não resultou em danos físicos que colocassem em risco as vidas dos ocupantes.

O piloto do carro de competição saiu completamente ileso do incidente, ajudando mesmo os feridos, e segundo um comunicado da organização do evento, tudo não passou de um grande susto: “tivemos um acidente grave que motivou a interrupção da sessão em curso e a alteração do programa previsto para o período da manhã.

Apesar do aparato, os seus ocupantes encontram-se estáveis, graças também aos comissários, ‘rescues’ e ambulâncias providenciadas pelo @motorclubedoestoril, voltando a colocar ênfase na importância dos meios de socorro que são assegurados em cada evento do Estoril Experience Day.

Apesar de ano após ano continuarmos a apostar em novas medidas de segurança que tornem os track-days mais seguros para todos (a introdução, em março de 2021, da licença obrigatória nos nossos eventos é um bom exemplo e os seus efeitos positivos refletem-se precisamente no incidente que teve lugar hoje), este episódio motiva-nos a continuar a trabalhar no objetivo de minimizar os riscos associados.

Há mais a fazer em conjunto no dever de responsabilidade partilhada entre a Organização e os participantes, e é o que iremos estudar e aplicar no futuro próximo, na certeza de que o nosso lema de acelerar nas pistas e não na estrada se mantém inalterado.

Obrigado a todos pela vossa presença no 2.o EED de 2021 e um abraço especial para os acidentados, fazendo votos de uma rápida e sana recuperação”, lê-se no comunicado.

Existe um vídeo do incidente, que advertimos possuir imagens chocantes, pelo que se recomenda cautela e ponderação ao vê-las: CLIQUE AQUI