Está de volta o Logitech McLaren G Challenge | AutoSport

Pelo quarto ano consecutivo a McLaren Racing e Logitech G lançam o G Challenge, a competição para gamers e fãs de corridas em todo o mundo.

Para os entusiastas do desporto automóvel e pilotos amadores, a temporada oficial de corridas do Logitech McLaren G Challenge 2021 terá início a 1 de Julho e contará com várias novas adições e desafios. O torneio irá expandir-se para incluir três divisões: Open Wheel; Stock Car; e Sport Car Racing. Neste quarto ano, o G Challenge será disputado nas plataformas iRacing e Assetto Corsa Competizione, e culminará com a Grande Final a 15 de Janeiro de 2022, em Las Vegas.

Os três vencedores deste ano ganharão uma viagem de quatro dias com todas as despesas pagas a Londres, uma experiência nos bastidores do McLaren Technology Centre, treino com Lando Norris, e uma experiência VIP no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2022.

Para celebrar o formato deste ano, a Logitech G e a McLaren irão organizar uma corrida no dia 7 de Julho, onde celebridades irão formar duas equipas para competir numa corrida de Stock Car e Open Wheel. O piloto de corridas americano William Byron e o piloto de Fórmula 1, Lando Norris, irão capitanear as suas respectivas equipas. Outras celebridades incluem o rapper, cantor e compositor A$AP Ferg, o piloto de corridas da Arrow McLaren SP, Felix Rosenqvist, o piloto norte americano e repórter da NASCAR, Parker Kligerman e o campeão das 500 Milhas de Indianápolis, Tony Kanaan.

As inscrições para as eliminatórias online para o Logitech McLaren G Challenge 2021 estão abertas agora em LogitechGChallenge.com .