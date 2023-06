Está de volta o Almada Extreme Sprint: 8 e 9 de julho, na antiga Lisnave | AutoSport

Se pensa que já tinha visto tudo nas anteriores edições do Almada Extreme Sprint, está muito enganado; dedicada aos campeões de ralis de Almada, a adrenalina vai subir já nos próximos dias 8 e 9 de Julho, no traçado único dos terrenos da antiga Lisnave, tanto na modalidade eletrizante do Sprint, como na desafiante Regularidade.

Campeões de Ralis de Almada… tantos; Carlos Bica, Jorge Bica, Rui Madeira, Joaquim Capelo, Nuno Madeira, João Vicente e Ivo Tavares nos ralis de regularidade, são os nomes que estarão presentes numa edição que vai dizer muito ao coração dos Almadenses, habituadíssimos a presenciarem e aplaudir estes grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, que tanto se identificam com a sua terra natal.

Toda a competição decorrerá no Domingo, dia 9 de Julho. Vai ser um dia cheio de emoções que passam por sessões de treinos e qualificações, exibições, co-drives, desfile de clássicos e muitas outras novidades a acontecer também na área reservada às boxes, com muitos expositores, presença do comércio local e produtos da região em colaboração com o MUDA “mercado urbano de Almada” que marcará presença no evento.

No dia anterior a competição será substituída por uma importante ação de solidariedade com a Associação Acreditar promovida pela Help Who Helps e pelo piloto Fernando R. Silva no seu Porsche GT3, cujos contornos, passam por proporcionar adrenalina extra a algumas crianças. A seguir atentamente as próximas notícias.

Para quem vai e procura de algo mais que corridas está prevista uma área de restauração/catering, que contará com uma oferta bastante alargada, em espaços agradáveis de convívio onde vai apetecer estar nos intervalos mais ou menos prolongados entre cada uma das competições.