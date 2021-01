Esports: Ferrari rouba campeão à Mercedes

Para muitos os Esports são apenas um passatempo, um jogo para os mais novos que não têm mais nada que fazer. Mas o que a Ferrari fez mostra que é um pouco mais que isso.

Brendon Leigh mudou-se da Mercedes para a Ferrari. Leigh ganhou títulos consecutivos do Esports Pro Series em 2017 e 2018, o segundo dos quais enquanto parte oficial da equipa da Mercedes.

Passou três anos no total com os Silver Arrows mas, após uma campanha sem vitórias em 2020 e apenas dois pódios em 12 corridas, está agora pronto para um novo arranque com a Ferrari, onde se juntará ao Campeão Mundial de 2019, David Tonizza.

“O meu entusiasmo em juntar-me à equipa de F1 da FDA Esports é enorme”, disse Leigh após a confirmação da sua assinatura. “Acabo de assinar, mas já está claro para mim que a paixão e empenho da equipa em ganhar espelha a minha própria paixão. Senti unidade dentro da equipa, o que faz dela uma grande família vencedora. Mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipa e vestir as cores da Ferrari”.

A The Race relata que Leigh se mudará para Itália a fim de se integrar plenamente na estrutura da Ferrari e Marco Matassa, director da equipa Esports da Ferrari, depositam grandes esperanças na nova contratação.

Disse Matassa: “A equipa da FDA Esports decidiu depositar as suas esperanças no piloto mais bem sucedido da história da série F1 Esports. Brendon Leigh ganhou o título duas vezes, representa uma combinação única de juventude e experiência e traz à nossa equipa as capacidades certas para enfrentar os próximos desafios ao lado de David Tonizza.

“O caminho de David tem sido muito semelhante ao de Brendon, tendo também conquistado o título na sua primeira tentativa. Em 2020, ele obteve duas vitórias, provando ser um dos mais rápidos nesta categoria. Estou certo de que com esta impressionante dupla, podemos mais uma vez lutar pelo título de piloto e também tentar ganhar o prémio por Equipa pela primeira vez. David e Brendon partilham a nossa vontade de vencer, o nosso entusiasmo, a atitude certa e o esforço necessários para fazeruma temporada vencedora”.