eSports continuam em destaque na Eleven Sports

Dando continuidade à programação eSports Eleven, nos dias 9 e 10 de Maio a Eleven Sports vai transmitir, em directo, 4 competições de eSports motorizados: ABB Formula E Race at Home Challenge, DTM eSports Classic Challenge, Racing Series e F1 Virtual GP de Espanha.

Neste fim de semana os eSports continuam em grande na Eleven Sports, que mantém a aposta na transmissão do melhor do desporto virtual. No Sábado e Domingo o destaque vai para os desportos motorizados com o ABB Formula E Race at Home Challenge, o DTM eSports Classic Challenge, a Racing Series e o F1 Virtual GP de Espanha.

ABB Formula E Race at Home Challenge

A terceira etapa da competição será disputada no circuito do Mónaco amanhã, dia 9 de Maio, às 15h30, com transmissão em directo no canal de Twitch da Eleven Sports e conta com a participação do piloto português António Félix da Costa, que integra a equipa DS Techeetah.

Resultante da parceria da Fórmula E com a UNICEF, a competição de street racing de monolugares, movidos exclusivamente a energia elétrica, entrou no mundo online, numa competição de e-Sports, durante sete semanas, com todas as equipas e pilotos do Campeonato ABB FIA de Fórmula E, além de uma seleção dos melhores jogadores de eSports.

DTM eSports Classic Challenge

O DTM eSports Classic Challenge é a primeira série de eSports da mais popular série de carros de turismo da Europa – DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

É uma competição com 5 etapas, que conta com 15 pilotos Allstars (pilotos DTM atuais e antigos, influenciadores e convidados VIP) que competem com alguns dos carros mais famosos da série, contra os 5 pilotos de simuladores mais rápidos da comunidade simracing de DTM.

A prova vai decorrer no autódromo de Anderstorp, sede do Grande Prémio da Suécia de Fórmula 1 ao longo dos anos 70, e será transmitida, em directo no Domingo, dia 10 de Maio, às 13h00, no canal de Twitch da Eleven Sports.

Racing Series

A 3ª eliminatória das Racing Series decorrerá na pista de Silverstone (layout International) e o carro que irá competir será o Aston Martin Vantage GT3. Desta prova vão sair os 4 pilotos mais rápidos, que irão disputar a grande final no dia 7 de Junho.

A Racing Series é uma competição fruto da parceria da ELEVEN SPORTS com a GTC Race Center e o Autódromo Virtual de Lisboa, disputada em simulador rFactor2, em 6 eliminatórias com 20 pilotos cada, apurados através de 12 Pré-Qualificações com número ilimitado de pilotos. Na final participam 24 pilotos, apurados das 6 eliminatórias realizadas. A participação é gratuita e está aberta a todos os interessados. Inscrições na página de eSports da Eleven Sports.

A 3ª eliminatória das Racing Series é transmitida em directo, no Domingo, dia 10 de Maio, às 15h00, na ELEVEN SPORTS 3 e no Facebook da Eleven Sports.

F1 eSPORTS virtual Grand Prix de Espanha

O Grande Prémio virtual deste Domingo é a sexta corrida da F1 eSports Virtual Grand Prix Series, que substituirá o Grande Prémio de Espanha, originalmente programado para a mesma data, e utilizará o circuito da Catalunha-Barcelona, oferecendo aos fãs a possibilidade de assistir às corridas de Fórmula 1 virtualmente.

Nesta que é a sexta etapa do campeonato Virtual Grand Prix, participam 6 pilotos do Mundial: Alexander Albon (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e George Russell e Nicholas Latifi (Williams).

Aos pilotos juntam-se o avançado argentino do Manchester City, Sergio Agüero, adepto confesso da Fórmula 1, que será companheiro de equipa do tailandês na Red Bull, enquanto que Arthur Melo, médio brasileiro do Barcelona, integrará a equipa Haas, ao lado do compatriota Pietro Fittipaldi, piloto de reserva e testes da equipa norte-americana. Thibaut Courtois, o belga que defende a baliza do Real Madrid, participa pela segunda vez na série, desta vez com a Alfa Romeo.

A corrida tem início marcado para as 17h00, com transmissão em directo, às 17h00, na Eleven Sports 3 e no Facebook da Eleven Sports.

Os fãs de F1 têm ainda a oportunidade de rever os GP de Espanha de 2019 e 2012, às 12h30 e às 19h30, respectivamente, na Eleven Sports 3.