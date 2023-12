Espetáculo do Festival Rallye animou Leiria | AutoSport

O Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML) realizou o evento Leiria Festival Rallye que animou durante dois dias aquela cidade, assim como nas estradas da Marinha Grande. Sem ter que contar pelo cronómetro, quase sete dezenas de equipas privilegiaram o espetáculo ao muito público que esteve presente. Uma vez mais, o madeirense Cláudio Nóbrega recebeu os favores dos internautas e venceu a votação online para o “piloto Espetáculo” da quarta edição deste evento.

Entre as 67 equipas que alinharam à partida do evento organizado pelo NDML, número recorde das quatro edições já realizadas. 19 eram espanholas, incluindo representantes das Canárias, enquanto outras incluíram pilotos e navegadores provenientes da Bélgica, Brasil e Irlanda, atestando a cada vez mais forte internacionalização do evento de final de temporada.

A filosofia do Leiria Festival Rallye coloca completamente de lado a competição e dá ênfase ao espetáculo dos pilotos ao público e, como tal, os principais prémios do evento são definidos por quem assiste, numa votação online que premeia o “Piloto Espetáculo”. O madeirense Cláudio Nóbrega recebeu a preferência dos internautas, voltando a vencer este prémio. Tendo a seu lado o conterrâneo Hugo Martins, Nóbrega, aos comandos do Datsun 1200 do Team FBI, desafiou os limites do carro. O imponente Porsche 991 GT3 Cup da dupla espanhola Jorge Perez/Juscilene Oliveira não deixou ninguém indiferente e o piloto espanhol arrecadou o prémio do segundo mais votado.

O prémio para o “Melhor Original” foi para o Hyundai Accent WRC de José Grosso e João Sismeiro, que trouxeram o carro ex-equipa de fábrica, outrora utilizado por Alister MCRae no Mundial de Ralis e que o piloto e colecionador de Leiria adquiriu recentemente.

O prémio “Melhor Réplica” foi entregue ao BMW 318i, enquanto “clone” de um M3, tripulado pela dupla espanhola formada por Rodrigo Comesaña e Miguel Groba.

Foto: DP MOTORMEDIA