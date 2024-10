Espanha reinou nos FIA Motorsport Games, Portugal trouxe Medalha de Ouro

A Espanha foi o País que mais celebrou nos FIA Motorsport Games 2024, depois de conquistar um recorde de seis medalhas de ouro em Valência. A equipa espanhola terminou bem no topo da tabela, terminando quatro dias de competição à frente da Alemanha e da vencedora de 2022, a Itália.

No total, 13 países conquistaram o ouro em 2024, enquanto 26 deixaram os Jogos com pelo menos uma medalha.

Entre eles, 12 foram medalhados pela primeira vez, com sete nações a conquistar o ouro pela primeira vez, entre os quais, Portugal, depois do brilhante triunfo de Xavier Lázaro no Karting Mini.

Realizados em vários locais em Valência, os terceiros FIA MotorSport Games contaram com uma assistência total de 49.000 pessoas. Os espetadores foram brindados com uma grande variedade de desportos motorizados, desde corridas de GT e monolugares a categorias de base, esports e karting.

A cerimónia de encerramento teve lugar na Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, onde se celebraram os atletas bem sucedidos e se reconheceu a Espanha como o melhor desempenho do evento.

Cross Car Mini

A Espanha continuou a sua série de medalhas de ouro com uma vitória histórica na primeira competição Cross Car Mini de sempre. Hugo Fuertes saiu vitorioso no Circuito Aspar, dando ao país natal uma medalha nas três categorias de Cross Car.

A equipa belga de Cross Car Jr conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos FIA de Automobilismo de 2024, com Lucas Cartelle a sair na frente de uma Final Júnior cheia de drama.

A Final Júnior, para pilotos com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, provocou choque e entretenimento nos adeptos presentes no Circuito Aspar, tendo sido mesmo necessárias duas tentativas para a concluir.

David Méat, piloto de Cross Car Sénior, conquistou a primeira medalha da Equipa França nos Jogos FIA de 2024, ao conquistar o seu segundo ouro em Cross Car Sénior em outras tantas edições.

Depois de ter conquistado as honras máximas em Marselha em 2022, o tricampeão europeu de Cross Car recusou-se a desistir do degrau mais alto e repetiu o feito durante uma final dramática no Circuito Aspar, na manhã de domingo.

A Fórmula 4 Team Spain garantiu a sua quinta medalha de ouro dos Jogos FIA Motorsport 2024 graças a um desempenho dominante de Juan Cota Alonso. O herói da casa mostrou-se inabalável, liderando das luzes à bandeira para terminar à frente do peruano Andres Cardenas e do piloto da Equipa do Reino Unido Reza Seewooruthun.

A Equipa Italiana de Carros de Turismo parecia ter garantido o ouro na Final de Carros de Turismo de domingo, mas o carro de Marco Butti foi retirado do resultado devido a uma infração técnica após a corrida. Ignacio Montenegro, piloto da Equipa Argentina, conquistou assim não só o primeiro ouro do seu país nos Jogos FIA de Automobilismo, mas também a sua primeira medalha de sempre.

Karting Slalom

A Alemanha defendeu com sucesso a sua medalha de ouro no Karting Slalom, graças a uma exibição metronómica de Maja Braun e Louis Stange. Os alemães venceram a Hungria numa final renhida, enquanto a Holanda derrotou a Polónia para ficar com o bronze.

Auto Slalom Michaela Dorčíková e David Nemcek deram à Eslováquia a sua primeira medalha de ouro nos Jogos FIA Motorsport com uma vitória redentora em Auto Slalom. Nas meias-finais, os eslovacos superaram a Alemanha, campeã em título, antes de vencerem a Estónia no confronto decisivo. GT Sprint Ayhancan Güven saiu do fundo do pelotão para garantir a primeira medalha de ouro de sempre da Turquia na corrida de GT Sprint de hoje. Fez uma ultrapassagem tardia ao impressionante jovem Finn Wiebelhaus (Alemanha), enquanto Daniel Juncadella conquistou o bronze para Espanha.

GT Monomarca – Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

Apesar de James Owen não ter cruzado a linha de chegada em primeiro lugar na corrida de domingo do GT Monomarca – Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, tornou-se vencedor da medalha de ouro para a Equipa do Reino Unido. Uma penalização para o primeiro classificado, Ivan Velasco Sanchez, fez com que o espanhol caísse para terceiro, enquanto Christophe Hurni, da Equipa Suíça, também ultrapassou Sanchez para ficar com a prata.

O Karting Mini Team Portugal conquistou uma brilhante medalha de ouro na Final de Karting Mini, com Xavier Lázaro a prevalecer no final de uma batalha emocionante de 11 voltas. O jovem venceu o impressionante estónio Bennet Korjus, enquanto Morales Mendez completou o pódio para a Espanha.

Karting Sprint Jr Jorge Edgar fez uma exibição de luta para garantir à Equipa Reino Unido a sua primeira medalha de ouro dos Jogos FIA Motorsport na prova de Karting Sprint Jr. Edgar arrancou de sétimo, mas trabalhou para chegar ao primeiro lugar, acabando por vencer uma luta renhida com o Team Türkiye e o Team Spain.

Karting Sprint Sr

A Lituânia conquistou o seu primeiro ouro do evento com a vitória no Karting Sprint Sr, enquanto o segundo lugar do Team Andorra foi a primeira prata do país na história dos Jogos FIA Motorsport.

A favorita Espanha foi obrigada a recuperar de um incidente a meio da corrida e acabou por completar as posições do pódio.

A Polónia conquistou o ouro no Drifting ao derrotar a Noruega na prova decisiva no Circuito Ricardo Tormo. Semifinalista vencido em 2022, Kuba Przygonski não conseguiu ser parado desta vez. Superou Simen Olsen (Noruega) na luta pelo prémio principal, enquanto o sueco Joakim Andersson garantiu o bronze.

Rally2

A ação competitiva nos Jogos FIA de Automobilismo de 2024 terminou de forma emocionante, com a Turquia a superar a Equipa Espanha por apenas 0,3s e a triunfar na final da Fase de Medalhas do Rally2. Ali Türkkan passou com o seu Ford Fiesta pela penúltima chicane para reentrar no circuito principal mesmo à frente da anfitriã Espanha e segurou por pouco o ouro.

Tom Kässer, da equipa alemã Rally4, e o seu copiloto Stephan Schneeweiß aguentaram e conquistaram o ouro por pouco, com 1s de vantagem sobre a Espanha, na decisão da Medals Stage do Rally4.

Enquanto a equipa anfitriã, Sergi Perez / Axel Coronado, já tinha vencido as classes Gravel e Tarmac, os alemães ficaram à frente numa corrida de três voltas muito disputada no Circuito Ricardo Tormo.

A Historic Rally Team Italy venceu a Etapa das Medalhas no Circuito Ricardo Tormo, juntando o ouro da geral do Rali Histórico às vitórias nas classes Gravel e Tarmac. Andrea Zivian / Nicolas Arena triunfaram sobre o Reino Unido e Espanha no confronto de três voltas para defender com sucesso o ouro obtido nos Jogos Desportivos Motorizados FIA de 2022.

FOTOS ZOOM MotorSport