Escuderia Castelo Branco: Livro ’55 Anos-Apontamentos’ apresentado sábado

O Rali de Castelo Branco serve de mote para a apresentação oficial do livro ’55 Anos – Apontamentos’, que irá decorrer na noite de 4 de julho, a partir das 21:30h, nas “docas” – Castelo Branco, local que estará a receber o centro nevrálgico do rali, tendo sido escolhido por ser um espaço aberto e para que os constrangimentos provocados pelo “novo normal” fossem ultrapassados, não descurando as boas práticas recomendadas pela DGS.

Trata-se do primeiro documento do género realizado pela Escuderia Castelo Branco (ECB). Um livro único, com 680 páginas repletas de fotografias, momentos, estórias e, inevitavelmente, um pouco da história do clube que ao longo das décadas tem sido um verdadeiro embaixador de Castelo Branco além-fronteiras.

António Sequeira, Presidente da ECB, confidencia que “desde sempre foi um sonho meu a publicação de um livro onde estivessem as estórias do clube, os nossos feitos e principalmente os rostos de todos os que sempre souberam vestir a camisola do clube – sócios ou voluntários – sendo uma forma de também os homenagear. Este livro é para todos eles!”, demostrando um enorme orgulho com um exemplar na sua mão.

Esta cerimónia irá contar com a apresentação de Joaquim Amândio Santos, sendo transmitida através de livestream na página de Facebook da ECB e que irá contar com a participação de alguns dos que muito contribuíram para que este livro se tornasse realidade. Referimo-nos ao Professor Eduardo Marçal Grilo, que se irá juntar à cerimónia por videoconferência, Nuno Almeida Santos, António Sequeira e João Carrega, este na qualidade de editor pela RVJ.