Ernesto Cunha estreia-se no TT com vitória na categoria Adventure C4 no Maroc Challenge

Ernesto Cunha venceu a categoria Adventure C4 no Maroc Challenge Spring 2026, naquela que foi a sua estreia absoluta em provas de todo-o-terreno. Ao lado de António Coelho, o piloto português rubricou uma prestação consistente ao longo da semana, somando vitórias em etapas e consolidando a liderança até ao final da prova disputada em Marrocos.

Integrada na caravana do Penafiel Racing Fest, a dupla competiu aos comandos de um Subaru Impreza WRX Sports Wagon e mostrou competitividade desde o arranque. Depois de assumir a liderança da categoria nos primeiros dias, Ernesto Cunha e António Coelho foram reforçando a vantagem etapa após etapa, terminando a competição com um registo perfeito dentro da Adventure C4.

Ao longo da semana, a equipa enfrentou os desafios habituais de uma prova de todo-o-terreno, marcada por percursos exigentes, pisos variados e dificuldades ao nível da navegação e da resistência mecânica. Ainda assim, conseguiu manter um ritmo elevado e preservar a fiabilidade da viatura até à meta final.

“Superou claramente as expectativas”

No rescaldo da participação, Ernesto Cunha sublinhou o impacto da estreia e a forma como a dupla conseguiu adaptar-se rapidamente às exigências da competição: “Foi uma aventura incrível desde o primeiro ao último dia. Era tudo novo para mim, desde o tipo de prova ao ambiente em Marrocos, e superou claramente as expectativas. Conseguimos entrar bem logo desde o início, imprimir um bom ritmo e cumprir os nossos objetivos etapa após etapa. Tivemos desafios exigentes, mas encaramos tudo com muita convicção e espírito positivo”, afirmou.

O piloto destacou também o desempenho da equipa e a capacidade de superar os momentos mais delicados da prova. “Tivemos um carro sempre à altura e um navegador que correspondeu totalmente ao desafio. A última etapa foi especialmente dura para a mecânica, mas tínhamos como objetivo trazer o carro até ao fim e conseguimos. Foi uma experiência muito enriquecedora e uma grande prova”, acrescentou.

A vitória na categoria Adventure C4 confere especial significado à participação de Ernesto Cunha no Maroc Challenge Spring 2026, não apenas pelo resultado final, mas também pelo contexto em que foi alcançado: a estreia num dos palcos mais desafiantes do norte de África.