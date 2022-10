Equipa portuguesa para os FIA Motorsport Games apresentada no Comité Olímpico | AutoSport

Os pilotos portugueses que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados, FIA Motorsport Games foram apresentados ontem no Comité Olímpico de Portugal. A participação lusa vai acontecer de 26 a 30 de Outubro em Marselha.

Manuel Espírito Santo na Fórmula 4, Ricardo Sousa e Luís Marques nos Rally 4, João Vieira no Drift, Guilherme Matos no Cross Car Júnior, Rodrigo Seabra no Karting Sprint Júnior, Francisca Queirós na Karting Sprint Sénior, Sofia Correia, Mariana Machado, Rita Teixeira e Anastácia Khomyn no Karting Endurance e João Cavaca nos ESports.

Ni Amorim, Presidente da FPAK e José Manuel Constantino Presidente do Comité Olímpico presidiram a Cerimónia que contou com a presença dos pilotos, familiares, patrocinadores e imprensa.

Para Ni Amorim: “Esta foi uma aposta nos mais jovens pois entendemos que esta é uma excelente oportunidade de competir com os melhores ao mesmo tempo que funciona como uma montra para o mundo que os poderá ajudar na dinamização da sua carreira desportiva. Para além disso, foi muito importante para a FPAK fomentar a presença feminina e é muito gratificante saber que em 12 atletas, 5 são pilotos femininos. Acreditamos que vão dar o vosso melhor e acredito que temos condições para trazer medalhas para o nosso país dignificando o nome de Portugal e o nosso desporto”

José Manuel Constantino desejou: “as maiores felicidades a todos. O vosso sucesso será seguramente o sucesso de Portugal”, referiu.

Toda a informação sobre os jogos pode ser consultada em: www.fiamotorsportgames.com