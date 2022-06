Eneko Conde/Lukas Sergnesse vencem Oeiras EcoRally | AutoSport

A dupla Eneko Conde/Lukas Sergenesse venceram a edição 2022 do Oeiras EcoRally Portugal, a prova portuguesa do Campeonato FIA de Novas Energias – FIA EcoRally Cup. A equipa espanhola, que esteve sempre na frente da classificação geral, viu com este resultado reforçadas as suas aspirações na revalidação do título alcançado em 2021.

Os restantes lugares do podium foram ocupados pelos checos Michal Žďárský/Jakub Nabelek e, em terceiro lugar, ficou a dupla italo-polaca Guido Guerrini/Artur Prusak.

A equipa portuguesa melhor classificada foi Nuno Serrano/Alexandre Berardo, que ocuparam o sétimo lugar da classificação FIA.

Quanto ao Campeonato de Portugal de Novas Energias Prio 2022, a vitória coube a Nuno Serrano/Alexandre Berardo, seguidos de Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo e Hugo Batista/Ivo Tavares, numa luta renhida entre os dois primeiros classificados que foram alternando de posição ao longo das várias classificativas desta segunda etapa do Campeonato Nacional.

Na manhã deste domingo disputou-se na Marginal de Oeiras a especial Prio Street Stage, prova que Eneko Conde/Lukas Sergenesse também venceram.

A próxima prova do Campeonato Nacional de Novas Energias-Prio 2022 terá lugar no Concelho de Proença-a-Nova nos dias 30 e 31 de julho.