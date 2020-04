Emiliano Ventura: “Resultado disto? Vamos ter campeonatos mais divertidos, competitivos e imprevisíveis” (áudio)

Numa altura de paragem obrigatória de todas as disciplinas do desporto motorizado fomos procurar perceber quais as consequências e formas de ultrapassar esta situação do ponto de vista de um preparador físico e mental de alguns pilotos nacionais e internacionais , o português Emiliano Ventura que nos revela uma perspetiva muito interessante. Os pilotos vão ficar com tanta ‘fome’ de corridas que isso vai resultar em “campeonatos mais divertidos, competitivos, e imprevisíveis” Ouça a entrevista.

