Emerson Fittipaldi confirmado no XX Motorshow Autoclássico | AutoSport

Emerson Fittipaldi, um dos campeões mundiais mais queridos pelos fãs, estará em Portugal em exclusivo para participar nas comemorações dos 20 anos do autoClássico Porto, o salão de veículos clássicos que acontece de 5 a 8 de outubro na Exponor (Matosinhos). Esta é uma oportunidade de ouro para os seus inúmeros fãs verem e ouvirem este ídolo global, que também estará presente no Motorshow nos dias 7 e 8.

Entre as atividades previstas, os fãs poderão ouvir Emerson Fittipaldi em conversa com Hugo Reis, jornalista e diretor da revista Topos & Clássicos, no fórum Eventos Motor. Uma conversa sobre momentos interessantes da vida e carreira do piloto, seus projetos no mundo automóvel e da carreira de seu filho Emmo, que também estará presente no evento. Além disso, o piloto brasileiro oferecerá aos seus fãs duas sessões de autógrafos.

Por outro lado, quem estiver presente no autoClássico Porto poderá ver Fittipaldi em ação, já que o piloto animará o Motorshow com voltas de exibição aos comandos de um Porsche 911. Um momento para brindar à enorme multidão que encherá as bancadas do o novo circuito que estreia este ano. Depois de uma pausa de cinco anos, a XRacing retoma a parceria de sucesso com o autoClássico Porto para organizar mais uma vez o Motorshow. Serão quatro dias de espetáculo e competição que incluirão dois carros em pista ao mesmo tempo, com mais de 50 participantes, incluindo alguns dos mais conceituados pilotos portugueses, numa pista totalmente renovada.

Os bilhetes para o autoClássico Porto, que incluem acesso ao Motorshow, já estão à venda com um preço especial, neste link por apenas 12 euros por pessoa. Se não quer perder este grande evento, adquira já o seu, pois a partir do dia 5 os bilhetes para assistir no sábado e domingo custarão 14 euros.

Recorde-se que os participantes em veículo clássico, como sempre, terão um desconto adicional para duas pessoas por veículo, devendo adquirir o seu bilhete por apenas 10 euros/pessoa, este ano é obrigatória a compra antecipada online.