Elisabete Jacinto no Portugal EcoRally: “contribuir para uma mobilidade mais amiga do nosso planeta” | AutoSport

É já no próximo dia 18 que arranca a 3ª edição do Portugal EcoRally, a prova portuguesa do Campeonato Europeu de Regularidade Elétrica, que dá início também ao novo campeonato português da modalidade, este ano com 4 provas. O Campeonato de Portugal de novas Energias arranca entre 18 e 20 de junho com o Eco Rally Portugal. Prossegue a 24 e 25 de julho, com a Eco Race Proença-A-Nova, depois a 6 e 7 de novembro com o Rota N2 Electric e por fim o Circuito Uve, ainda com data a definir.

A Ecomood Portugal volta a associar-se a este evento de promoção da mobilidade elétrica e dos desportos motorizados sustentáveis e depois de, no primeiro ano, ter organizado uma Expo-EcoRally e dos seus Ecokarts terem aberto as duas Super-Especiais de Oeiras, no ano passado o seu presidente estreou-se neste tipo de provas. Este ano voltam a inscrever duas equipas, desta feita em parceria com a Peugeot e o seu concessionário PSA Retail, sendo que o grande destaque vai para a participação de Elisabete Jacinto, piloto de motos e camiões, que irá realizar a sua primeira prova tanto com automóveis elétricos, como em provas de regularidade. Ao seu lado estará a experiente navegadora Magda Ferreira. E para Elisabete Jacinto não estranhar muito, não há camiões, mas vai guiar o maior veículo presente, um Peugeot e-Traveller de nove lugares: “chegou o momento em que cada um de nós deverá dar o seu contributo para um ambiente mais sustentável. Sinto-me, por isso, muito grata por fazer parte deste projeto e, com ele, contribuir para a divulgação de veículos que ajudam a diminuir a degradação do nosso ambiente e para uma mobilidade mais amiga do nosso planeta”, começou por dizer Elisabete Jacinto, que quanto a esta nova experiência desportiva, diz-se “muito curiosa e expectante. Vai ser um desafio, uma aprendizagem. Mas perguntem-me outra vez no fim da prova. Estarei certamente muito feliz e com a sensação de missão cumprida, seja qual for a classificação”, disse.