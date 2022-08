Eduardo Carpinteiro/João Serôdio vencem EcoRally Proença-a-Nova | AutoSport

A Equipa Eduardo Carpinteiro/João Serôdio, em Renault Zoe, venceram o EcoRally Proença-a-Nova, a terceira prova do Campeonato Nacional de Novas Energias-Prio, uma vitória que lhes permitiu isolarem-se na liderança do Campeonato Nacional de Novas Energias-Prio.

Nos restantes lugares do pódio ficaram Nuno Serrano/Alexandre Berardo, também em Renault Zoe, e em terceiro lugar Hugo Baptista/Ivo Tavares, em Tesla.

Em primeiro lugar na eficiência energética ficou a dupla Patrícia Carreiro/Paulo Rego e a competição feminina foi ganha por Ana Faria/Ana Rita Nepomuceno, em Hyundai.

No EcoRally Proença-a-Nova participaram 25 equipas, entre as quais o atual campeão do Mundo, o espanhol Eneko Conde que, apesar de ter terminado em 14º. Lugar, se mostrou bastante satisfeito com a experiência que obteve com a sua participação numa prova que é disputada em moldes diferentes do FIA Eco-Rally Cup, campeonato no qual Eneko Conde aposta tudo na revalidação do título.

Para Eduardo Carpinteiro Albino e João Serôdio a primeira especial foi a pior de toda a prova: “Penalizámos 5 segundos e até à 4a PEC estava a ver que não iria ser fácil repetirmos a vitória de 2021. O Hugo Batista e o Ivo Tavares estavam fortíssimos e, se já lhes tinha dito que podiam ganhar este ano, não esperava que fosse em Proença. Mas na PEC 5 empatámos e na PEC 6 o Hugo e o Ivo cometeram um erro, que nos deixou mais à vontade”.

Se no domingo esta dupla pode gerir uma margem que já dispunha, a luta pelos restantes lugares do pódio esteve ao rubro. Pedro Morais e Silvia Coutinho disputaram o 2o lugar com Nuno Serrano e Alexandre Berardo, tendo trocado várias vezes de posição.

No final, Serrano e Berardo conquistaram o 2º lugar, fazendo mais uma dobradinha do Prio Renault Eco Team. Hugo Batista e Ivo Tavares ainda ascenderam à 3ª posição final, relegando Pedro Morais e Silvia Coutinho para o 4º lugar.

Em 5º lugar ficaram João Paulo Martinho e Tiago Caio. De realçar que os 3º, 4º e 5º classificados ficaram separados pela diferença mínima de 1 segundo, o que demonstra a competitividade crescente deste Campeonato.

Eduardo Carpinteiro manifestou ainda particular regozijo por voltar a vencer uma prova do “Campeonato Nacional de Novas Energias-Prio” e ressaltou a importância deste tipo de provas para a consciencialização da população para uma crescente aposta nas energias não poluentes, ao mesmo tempo que elogiou o facto do município de Proença-a-Nova apostar neste tipo de provas, e que tal deve servir de exemplo para que outras autarquias também apoiem este tipo de ações que, para além de um caráter desportivo, têm também um forte fator de sensibilização ambiental e, no caso concreto de Idanha-a-Nova, o Concelho através deste tipo de iniciativas dá um importante contributo para a valorização e dinamização do interior do território português.

As próximas provas do “Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio” terão lugar em S. Miguel (Açores), onde nos dias 3 e 4 de setembro se disputará o Azores Rallye, em Lisboa, onde se disputará nos dias 22 e 23 de outubro o Eco Rally de Lisboa, terminando o Campeonato nos dias 19 e 20 de novembro com a realização do E-Rali Sarish Alentejo Central.