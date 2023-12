Eduardo Carpinteiro Albino vence Gaia Eco Rally e assegura o campeonato | AutoSport

O triunfo de Eduardo Carpinteiro Albino no Gaia Eco Rally foi determinante para a Classificação Final do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO.

O Gaia Eco Rally, sétima e última etapa do “Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO”, que se realizou em Vila Nova de Gaia terminou com a vitória da dupla Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo.

Numa prova extremamente disputada, e em que as equipas que lutavam pela 2.ª e 3.ª posições andaram em permanente troca de lugares – recorde-se que o primeiro lugar para Eduardo Carpinteiro Albino (Condutores) e José Carlos Figueiredo (Navegadores), num Kia Niro EV, foi alcançado na penúltima etapa – acabaram por ser Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em Hyundai Ionic 5, que, com o segundo lugar alcançado no Gaia Eco Rally, conquistaram também idênticas posições no Campeonato de Portugal, em Condutores e Navegadores, respetivamente.

Os irmãos Rodolfo Serrano/Andreia Serrano, em Tesla Model 3, fecharam o pódio do Gaia Eco Rally, tendo o quarto e o quinto lugares desta prova sido ocupados por Hugo Batista/Ivo Miguel Tavares, em Tesla Model X e Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Kia Niro EV, o que contribuiu para que, em face destas classificações, Hugo Batista tivesse alcançado o terceiro lugar em Condutores no Campeonato de Portugal e Alexandre Berardo idêntica posição, mas em Navegadores.

Na vertente da competição de Eficiência Energética do Gaia Eco Rally, Nuno Geada e Sofia Geada, em Mini Cooper SE, foram os que melhor uso fizeram da energia disponível na sua viatura.

Com a disputa da última etapa do campeonato, foi possível apurar, também, os vencedores provisórios nacionais da Taça da Eficiência Energética, que foram João Gonçalves e Pedro Condessa, em BMW i3S.

O galardão para a melhor equipa feminina no Gaia Eco Rally foi conquistado por Paula Joaquim/Sofia Escarigo, conduzindo um Tesla Model S 85D.

Nesta etapa, os participantes disputaram ainda, extra-campeonato, a “Gaia Street Stage”, que foi ganha por Henrique Sanchez/Bruno Fonseca, em BYD ATT03.

Sobre que balanço faz da sua participação no Campeonato Portugal de Novas Energias, Eduardo Carpinteiro Albino, duplamente vitorioso, refere que “a competitividade do Campeonato tem aumentado muito e isso é um aspeto que temos de enaltecer e esperar que continue a crescer. Quanto a nós, o espírito de equipa e a interligação e confiança absoluta no trabalho do navegador José Carlos Figueiredo, que esteve excecional em todas as etapas, foram fundamentais para o resultado e para as vitórias alcançadas, em particular no campeonato que este ano teve etapas com fortes exigências de navegação.”

Já o navegador campeão, José Carlos Figueiredo, destaca que “a prova correu de feição e esta capacidade de comunicação e entendimento entre condutor e navegador foram fundamentais, tanto para vencer o Gaia Eco Rally, como, especialmente, o Campeonato de Portugal.”

Os campeões da eficiência energética, João Gonçalves e Pedro Condessa, sublinharam que: “estamos naturalmente satisfeitos com o resultado e com a importância da mobilidade elétrica e da forma como as provas automobilísticas com viaturas do dia a dia podem servir para sensibilizar pessoas para a sua utilização. Quanto ao campeonato, e sobretudo no que respeita à eficiência energética, regozijamo-nos com a evolução que esta vertente tem vindo a mostrar de prova em prova e esperamos que em 2024, e fruto da aprendizagem com estes anos, seja ainda melhor”.

Paulo Almeida, responsável pelo “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO”, refere que “o caminho para o futuro da mobilidade sustentada já está assegurada e saiu reforçada com a integração de uma segunda prova portuguesa no Campeonato FIA. O facto de termos sido considerados o mais forte campeonato de novas energias na europa mostra-nos que estamos no bom caminho, mas aumenta, também, as nossas responsabilidades para o próximo campeonato que já estamos a trabalhar e a melhorar.”

Carlos Ferraz, diretor de Mobilidade Elétrica da PRIO, faz um balanço positivo e avança que “a Prio está muito satisfeita com a forma como o Campeonato de Portugal de Novas Energias se tem sabido afirmar, nacional e internacionalmente. Para a empresa, continua a fazer muito sentido apostar neste evento desportivo que acompanha de perto a estratégia que temos delineada para apoiar as iniciativas que promovem a transição energética e que, neste caso, para além disso, aliam a sã convivência do desporto à mobilidade sustentável. Hoje, a PRIO está duplamente satisfeita porquanto, além do inegável sucesso de que se revestiu esta aposta no Campeonato de Portugal, também a equipa” KIA – ACP Electric – PRIO” alcançou o primeiro lugar no Campeonato Nacional por Equipas e viu uma das suas equipas sagrar-se campeã, tanto em Condutores, como em Navegadores.”

Chega, assim, ao fim a edição 2023 do único campeonato automóvel em Portugal que alia o desporto às preocupações ambientais, ajudando, através da competição automobilística, a sensibilizar a sociedade civil para a importância da temática das energias não poluentes.

Em resumo, o Gaia Eco Rally teve nos três primeiros lugares as duplas Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, seguidas de Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em segundo, e Rodolfo Serrano/Andreia Serrano, em terceiro.

Quanto ao “Campeonato de Portugal de Novas Energias-PRIO”, em Condutores, os três primeiros lugares foram ocupados por Eduardo Carpinteiro Albino (campeão de Portugal 2023), Pedro Morais e Hugo Batista e, em Navegadores, por José Carlos Figueiredo (campeão de Portugal 2023), seguido de Sílvia Coutinho e Alexandre Berardo.