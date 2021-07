Eduardo Carpinteiro Albino vence Eco Race de Proença-a-Nova | AutoSport

A dupla Eduardo Carpinteiro Albino/João Fernandes (Renault Zoe ZE50) é a vencedora da segunda prova do primeiro Campeonato Nacional de Novas Energias.

A prova, disputada no concelho de Proença-a-Nova neste fim de semana, contou com a presença de 20 equipas e reforçou o crescente papel que as competições automobilísticas disputadas com veículos 100% elétricos vêm a assumir tanto no contexto internacional, como nacional.

Disputada na modalidade de regularidade, esta prova, para além da sua componente desportiva, serviu também como elemento de promoção da região interior do nosso país.

O facto de ter sido realizada no concelho de Proença-a-Nova assume uma importância acrescida uma vez que este município é um dos maiores produtores nacionais de energias não poluentes, tendo uma produção excedentária em energias eólicas e fotovoltaicas em relação às necessidades de consumo elétrico do próprio concelho.

No segundo lugar ficou a equipa composta por António Ramos/António Caldeira, em Hyundai Kauai EV, e o terceiro posto do pódio foi atribuído à dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, ao volante de um Renault Zoe ZE50.

Destaque, ainda, para a realização extra-classificação da “Prio Street Stage”, uma prova realizada no centro urbano de Proença-a-Nova, ganha pela equipa António Ramos/António Caldeira, em Hyundai Kauai EV, seguidos por Eduardo Carpinteiro Albino/João Fernandes, em Renault Zoe ZE50, e por João Seixas/Ivo Tavares, em Renault Zoe.

Com esta segunda prova – recorde-se que a primeira etapa teve lugar em junho, nos concelhos de Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra – a classificação passou a ser liderada por Nuno Serrano/Alexandre Berardo, seguidos pela dupla Eduardo Carpinteiro Albino/João Fernandes e no terceiro lugar pela equipa Pedro Morais/Sílvia Coutinho.

A próxima etapa terá lugar na mítica EN2 nos dias 6 e 7 de novembro.