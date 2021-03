EDIÇÃO ESPECIAL: GUIA F1+MOTOGP SÁBADO NAS BANCAS

Vai para as bancas no sábado, 20 de março a edição 2021 do Guia da Fórmula 1 e MotoGP. No total, 64 páginas com toda a informação sobre o Mundial de Velocidade Motos, MotoGP, Moto2, Moto3, SuperBike e MotoE, de um lado e Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, do outro, com tudo o que há para saber e capa própria. Tudo isto com um custo de 2,95€.

A não perder, sábado, 20 de março, nas bancas…