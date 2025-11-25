Eco Rally de Lisboa é palco da Taça de Portugal de Novas Energias

A época das competições de Novas Energias em Portugal encerra no próximo fim de semana com o Eco Rally de Lisboa, prova que atribui a Taça de Portugal de Novas Energias e que será disputada exclusivamente por veículos 100% elétricos de série. O rali decorre entre o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, Mafra e Cascais, num traçado total de pouco mais de 200 quilómetros.

Organizado pelo CPKA, o Eco Rally de Lisboa conta com mais de duas dezenas de equipas inscritas, incluindo vários dos protagonistas do Campeonato de 2025. As verificações administrativas e técnicas realizam‑se no sábado, junto ao Padrão dos Descobrimentos, enquanto a competição arranca no domingo às 10h00, com um percurso inicial até Mafra e chegada prevista às 13h30, junto ao Palácio Nacional. A partir das 16h00, os concorrentes seguem rumo a Cascais, estando a chegada final marcada para as 18h15 na Marina de Cascais, local que acolhe o final oficial do rali e antecede o jantar de entrega de prémios, às 19h15, no Centro Cultural de Cascais.

Ao longo dos dois troços principais, os participantes enfrentarão 12 setores de regularidade, num total de 105,22 quilómetros cronometrados. A prova é disputada na variante de Regularidade, podendo incluir diferentes formatos: Setores de Regularidade por Figuras, Setores de Regularidade Hectométrica, Provas por Setores de Regularidade e Setores com Controlo Horário sem paragem, sublinhando o enfoque na precisão de condução e na eficiência, mais do que na velocidade pura.