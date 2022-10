Eco Rally de Lisboa é no fim de semana: Bernardo Sousa, Rui Madeira, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio… | AutoSport

A 1ª edição do Eco Rally de Lisboa, a 4ª prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, vai para a estrada já no próximo fim de semana que conta com a participação de quatro campeões nacionais de ralis. Bernardo Sousa, Rui Madeira, Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio, onde vão fazer a sua estreia nesta nova modalidade de ralis de regularidade, em viaturas 100% elétricas.

O Eco Rally de Lisboa, se já vai ser um enorme desafio para os principais concorrentes que disputam este novo campeonato de novas energias, como é o caso de Eduardo Carpinteiro Albino e de Nuno Serrano, que lutam pelo 1º lugar do campeonato entre outros, o que será então para estas estrelas dos ralis nacionais e internacionais, que só estão habituados a andar “a fundo”… como foi o caso deste último fim de semana em que Ricardo Teodósio venceu o Leiria Rally2 Gold Challenge, incluído no Festival Leiria Sobre Rodas, após uma luta titânica com Bernardo Sousa que foi o segundo classificado.

E o que dizer de Rui Madeira e de Nuno Rodrigues da Silva (que no Eco Rally de Lisboa vai ser navegador de Bernardo Sousa), que em Itália também obtiveram um fantástico 2ª lugar no Rallylegend, evento em participaram aos comandos de um Subaru Impreza 555 da Prodrive, semelhante ao que guiaram em 1997 quando correram pela Subaru AllStars.

Sem dúvida que estão reunidas as condições ideais para se realizar o 1º Rally totalmente ecológico na verde capital de Portugal e na grande Lisboa, mais concretamente na maioria das classificativas que já fazem parte do tradicional Rally de Lisboa, nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Cadaval e Sobral de Monte Agraço.

De salientar que em Lisboa o Eco Rally vai estar e passar em vários locais míticos e emblemáticos, já que o Parque Fechado e Pódio, ficarão instalados no Pontão da Marina do Parque das Nações, onde na sexta-feira á tarde terão lugar as verificações documentais e técnicas a partir das 16:00 horas.

No sábado de manhã pelas 09:30 horas terá lugar a cerimónia de partida e pelas 18:30 o final da 1ª etapa.

No domingo, também pelas 09:30 horas, terá início a 2ª etapa que levarão os concorrentes a disputar o único sector seletivo desta etapa, que se vai realizar pelas 10:00 horas no Parque de Monsanto, antes de uma neutralização (de 60 minutos das 10:30 às 11:30 horas) no Jardim Afonso Albuquerque, mesmo em frente do Palácio Nacional de Belém.

Após esta neutralização em Belém os concorrentes vão percorrer toda a zona ribeirinha de Lisboa, até à Marina do Parque das Nações, onde serão consagrados os vencedores, que passarão no pódio final a partir das 12:00 horas, sendo que a distribuição de prémios será ás 12:45 horas.

Mas nos outos concelhos da região Oeste Portugal, onde os concorrentes vão disfrutar de toda a beleza sénica da zona dos Vinhos de Lisboa… como da mítica Serra de Montejunto e de dois novos troços em Vila Franca de Xira e em Loures, que em 2023 vão fazer parte do Rally de Lisboa e que agora serão aproveitados para serem testados.

De destacar que em Vila Franca de Xira, Loures e Arruda dos Vinhos os concorrentes irão passar mesmo á porta das respetivas Camaras Municipais e poderão ser cumprimentados pelos Senhores Presidentes de Câmara, assim como em Alenquer onde o Município da “Vila Presépio de Portugal” vai receber todos concorrentes num retemperador almoço, enquanto se realiza a neutralização da 1ª etapa.

De salientar que neste concelho de Alenquer serão disputados nada menos, que seis Setores Seletivos, tal é o potencial que este município tem para os ralis…

Sem dúvida que o CPKA juntou os principais condimentos, para que o público possa tomar contacto com uma nova realidade, que são as novas competições totalmente sustentáveis, onde a associação UVE estará presente para ajudar e elucidar as vantagens da utilização dos veículos 100% elétricos, bem como de conviver de perto com alguns dos principais pilotos dos ralis portugueses, onde sem sombra de dúvidas que Bernardo Sousa, de momento é uma das figuras de destaque e sempre pronto para tirar uma selfie e dar um autógrafo aos seus fãs, o mesmo acontecendo com os campeões nacionais… Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães e Rui Madeira.