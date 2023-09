EA Sports WRC ‘sai’ a 3 de novembro: ‘motor’ do DIRT é trunfo | AutoSport

A Electronic Arts apresentou o EA Sports WRC, o novo jogo oficial do Mundial de Ralis, para a PlayStation5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam. Desenvolvido pela Codemasters, a equipa responsável pela aclamada série DiRT Rally, com mais de 25 anos de herança em videojogos off-road, EA Sports WRC é o primeiro jogo de rali verdadeiramente da próxima geração e o título por excelência para entusiastas dos simuladores de condução.

“O EA Sports WRC é a forma mais pura de automobilismo, onde cada troço é uma luta contra o relógio, o terreno e contigo mesmo”, disse Ross Gowing, Diretor Criativo Senior da Codemasters. “Este é o jogo de rali que sempre quisemos fazer, que combinando o profundo conhecimento e experiência do nosso estúdio com o poder da licença oficial do WRC, representa o auge do automobilismo de rali. O novo motor do jogo permitiu-nos levar o rali até ao limite do que é considerado possível, e as funcionalidades adicionais, incluindo Builder e Moments, dão aos jogadores ainda mais formas de interagir com o desporto que amam.”

No novo jogo combina-se a potência do Unreal Engine com a física da série DiRT Rally, o EA Sports WRC oferece troços mais longos e detalhadas do que anteriormente, com 18 locais oficiais do WRC e mais de 600 km de implacáveis troços de asfalto, terra e neve.

O jogo também possui 10 veículos atuais WRC, WRC2 e Junior WRC e 68 dos carros de ralis mais icónicos que abrangem 60 anos da modalidade. Ao trabalhar em conjunto com equipas e fabricantes oficiais do WRC, como a Ford, Toyota e Hyundai, cada veículo é construído para enfrentar todos os desafios ao longo da temporada.

O avançado Dynamic Handling System refina o modelo original da Codemasters e proporciona aos jogadores a experiência off-road mais realista até à data. Ao receber feedback de pilotos, incluindo o ex-candidato ao título do FIA Junior WRC e campeão do FIA European Rally Championship ERC3 de 2023, e designer de jogos Jon Armstrong, os jogadores podem escolher uma configuração de piloto profissional que espelha a experiência que os pilotos encontram a cada semana de corrida.

Novos jogadores podem personalizar a condução, permitindo-lhes fazer ajustes para ajudá-los a dominar o derradeiro desafio off-road jogador versus ambiente. O realismo estende-se ao áudio, com cada carro intrinsecamente replicado, e novos ritmos, inclui ainda comandos simplificados para pilotos novatos, que dão informações muito necessárias ao jogador a cada etapa.

A introdução do Builder realiza o sonho daqueles que desejam construir seu próprio carro de rally da era moderna. Seleciona os chassis, as carroçarias e as peças mecânicas mais importantes antes de personalizares o interior e o exterior, e termina de personalizar com o editor de pintura.

Coloca o carro ao teu estilo e faz os ajustes necessários antes de competires no World Championship a melhor competição que o WRC tem para oferecer.

EA Sports WRC reúne fãs com o seu – multijogador multiplataforma – de 32 jogadores, permitindo a competição entre amigos e a comunidade de rally mais alargada. Usando o EA Racenet, a app racing da EA, os Clubs funcionam como centros construídos pela comunidade, que oferecem torneios personalizados de rally em várias superfícies, em qualquer local e época do ano. Juntamente com eventos personalizados, os Moments, atualizados diariamente no jogo, dão aos jogadores a oportunidade de reviver cenários cruciais da temporada de 2023 ao lado de eventos clássicos dos arquivos da modalidade.