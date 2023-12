EA Sports WRC recebe vários updates | AutoSport

A Electronic Arts anunciou o lançamento da atualização da temporada do EA Sports WRC, que oferece aos entusiastas dos ralis uma experiência de jogo aperfeiçoada e com novos desafios. O novo conteúdo inclui o primeiro Rally da Europa Central, composto por mais de 32 km de troços de asfalto. A atualização também inclui itens do Rally Pass e mais de 60 novos ‘momentos’ do WRC.

Inspirado no recente rally oficial do WRC, o novo local da Europa Central apresenta aos fãs as estradas fluidas e maioritariamente de alta velocidade nesta nova prova na República Checa, Alemanha e Áustria. Estará disponível gratuitamente para todos os jogadores a partir de 14 de dezembro e em todos os principais modos de jogo, incluindo career mode, com diversas condições meteorológicas e climas sazonais: “A nossa visão com a Europa Central é desafiar os nossos jogadores a ultrapassar os limites da condução e assumir riscos calculados enquanto aceleram por pequenas aldeias, florestas e terrenos agrícolas abertos. O novo conteúdo do Rally da Europa Central proporciona uma experiência de jogo emocionante com a sua ampla rede de estradas sinuosas e caminhos rurais únicos”, disse Matthew Battison, Diretor Criativo da Codemasters. “Este é apenas o começo de uma série de atualizações emocionantes que planeamos para o EA Sports WRC e esperamos partilhar nos próximos meses.”

Além das diversas melhorias no jogo, a partir de 19 de dezembro, esta atualização marca o início de uma nova temporada do Rally Pass, que oferece aos jogadores a possibilidade de desbloquearem até 30 itens de personalização nos níveis grátis, VIP e EA Play. Serão lançados também mais de 60 ‘momentos’ na 2ª temporada, e será dada aos fãs a oportunidade de reviver a história do WRC e enfrentar desafios diários únicos. Oito desses momentos serão exclusivos para membros do EA Play.

EA Sports WRC, o jogo oficial do Mundial de Ralis (WRC) está disponível para a PlayStation5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam.