EA Sports WRC chegou: evolução? Não! Revolução… | AutoSport

O tão aguardado EA Sports WRC está aí! Finalmente, o novo jogo oficial do WRC, que está agora disponível para todos na Play Station 5, XBOX Series X|S e PC. E queremos avisá-lo já – especialmente se for adepto do WRC – que se vai viciar num instante…

Se for adepto dos ralis não vai deixar de querer experimentar, e facilmente se vai ‘imergir’ no jogo.

Mas reserve algum tempo, pois não é ‘coisa’ para fazer em meia hora…

O som é preciso como nunca – ainda que não seja perfeito – 18 ralis diferentes, para já só falta o Rali da Europa Central que surgirá grátis mais tarde, 78 carros, não falta animação e coisas novas para fazer. E os carros de diferentes gerações sentem-se como as diferentes gerações…

E a física… bom se gostava do Dirt, não tem como não gostar deste novo jogo…

Bom, mas para já, só deu para a ‘tal’ meia hora. Mais e melhores impressões num futuro próximo…

De resto, 50 equipas do WRC, das categorias WRC2 e FIA Junior WRC, todos os locais do World Rally Championship de 2023, um realismo até aqui incomparável, troços mais longos etapas e um novo Dynamic Handling System: “A partir de hoje, os fãs do desporto automóvel em todo o mundo podem experimentar todas as emoções, drama e imprevisibilidade do automobilismo mais exigente do planeta”, disse Ross Gowing, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. “O EA Sports WRC aproveita os nossos 25 anos de experiência no desenvolvimento de rallys e recria autenticamente a intensidade e a emoção dos rallys, agora com o poder adicional da licença oficial do WRC. Ao trabalhar em estreita colaboração com todos os nossos parceiros na modalidade, garantimos que o EA Sports WRC é a melhor experiência de simulação, e isso fará com que os jogadores voltem para mais.”

As características:

O poder da licença oficial do WRC: Combina a experiência do estúdio DiRT Rally com a licença oficial do WRC, o EA Sports WRC aumenta o realismo com 50 equipas do WRC, WRC2 e do FIA Junior WRC recriadas com precisão. A autenticidade estende-se aos lugares, com cada rally do FIA World Rally Championship de 2023 a ter várias opções de clima, estação e hora do dia. A mudança para a Unreal Engine permitiu que o estúdio criasse etapas mais longas, detalhadas e precisas com mais de 600 km de asfalto, cascalho e neve incluídos no jogo.

Todos os novos Dynamic Handling System e Pace Notes: Os jogadores irão experimentar a condução mais autêntica de sempre, cortesia do novo Dynamic Handling System. Construído a partir do modelo DiRT Rally e com feedback de pilotos do mundo real, o Dynamic Handling dá aos jogadores maior controlo para enfrentar saltos de acelerar o coração, curvas apertadas, mudanças nas condições climáticas e degradação da superfície. Os recém-chegados ao jogo podem ajustar as configurações para aperfeiçoar as suas habilidades antes de irem para uma doa 13* provas oficiais do FIA World Rally Championship e cinco locais inspirados no mundo real. Juntamente com as inovações de condução, novas notas de condução, incluindo comandos simplificados para os novos jogadores, proporcionam uma maior sensação de realismo e aumentam a experiência de rally para veteranos experientes e novatos que enfrentam o desafio pela primeira vez.

Conecta-te com amigos e revive momentos históricos: Os fãs de rally vão sentir-se ainda mais conectados graças à competição multiplataforma, onde até 32 jogadores podem competir na plataforma à sua escolha em servidores privados com amigos ou contra a comunidade global EA Sports WRC. Além disso, os Clubs regressam via EA Racenet e adicionam mais variedade à forma como os jogadores competem. Os momentos, que são atualizados diariamente, permitem aos jogadores encontrar cenários da história do WRC, emulando os desafios que as equipas do WRC enfrentam em cada prova.

Constrói a tua Dream Drive: Os jogadores que querem um carro de rally que corresponda ao seu estilo de condução e gostos visuais podem saltar para o Builder e montar o seu carro de sonho. Começa na linha de produção e seleciona carrocerias, peças mecânicas e design de interiores. Uma vez finalizado, adiciona personalização do editor de pintura antes de o testares e o colocares contra um dos 78 veículos disponíveis de mais de 60 anos de história da modalidade.

O EA Sports WRC tem classificação PEGI 3+ (ESRB E), com preço €49,99 para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Obtém mais informações através do site do EA SPORTS WRC e inscreve-te nos canais sociais.