E-RALLY CAIXA AGRICOLA – ALENTEJO CENTRAL: Decidem-se os títulos

É já amanhã que Mourão e Reguengos de Monsaraz vão receber o “E-RALLY – CAIXA AGRICOLA – ALENTEJO CENTRAL”, a sétima e última etapa do Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO.

Só nesta última etapa vai ficar definido o pódio do campeonato nacional, estando tudo em aberto até ao final.

A hora da partida da 1ª secção está prevista para as 14h00, no sábado, na Praça da República, em Mourão. Também no sábado, a segunda secção arranca do Jardim de Monte do Trigo, às 18h00. A terceira e última secção parte no domingo, do Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz, às 9h00. No domingo, será ainda disputada, às 11h30, a “Reguengos Power Stage”, na Praça da Liberdade de Reguengos.

Este é o único campeonato português, 100% verde, reservado a viaturas de série 100% elétricas, que se orgulha de aliar o desporto automóvel às preocupações ambientais, promovendo a consciencialização do grande público para a importância das energias alternativas para o futuro da sociedade.