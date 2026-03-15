Dupla espanhola domina classificação combinada no Oeiras Eco Rally Portugal

Vitória internacional abre Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO

A dupla espanhola José Manuel Pérez Aicart / Javier Herrera Alejos, em Hyundai Inster, venceu a General Combined Classification do Oeiras Eco Rally Portugal 2026, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO e pontuável para a FIA Eco Rally Cup, o campeonato mundial de carros elétricos. A competição, disputada exclusivamente com veículos 100% elétricos de série, voltou a colocar Oeiras no mapa internacional da mobilidade sustentável, reunindo 45 equipas, 12 das quais estrangeiras, oriundas da Chéquia, Espanha, França, Bulgária e San Marino.

Regularidade, eficiência energética e títulos em jogo

Na vertente de regularidade, disciplina central deste tipo de provas, a vitória sorriu à formação checa Michal Zdarsky / Jakub Nabelek, em Hyundai Kona Electric 68,5, que se destacou pela precisão na condução e capacidade em cumprir as médias impostas. Os melhores portugueses em regularidade foram Carlos Silva / Sancho Ramalho, em BMW i3, confirmando a competitividade das equipas nacionais nesta componente técnica.

Já a General Energy Performance Index, que avalia o consumo e a gestão energética ao longo do rali, foi conquistada pela dupla portuguesa Eduardo Ferreira / Rodrigo Bento, ao volante de um Smart #5, sublinhando a importância da eficiência na definição do resultado global. Na competição feminina, o triunfo pertenceu a Paula Joaquim / Sofia Escarigo, em Tesla Model 3, reforçando a presença das equipas femininas neste campeonato.

Street Stage e projeção internacional do Oeiras Eco Rally

A tradicional Street Stage da Marginal em Santo Amaro de Oeiras teve como vencedores Eduardo Carpinteiro Albino / José Carlos Figueiredo, em Kia EV4, com Carlos Silva / Sancho Ramalho (BMW i3) a terminarem em segundo e João Botequilha / Magda Ferreira, em Volvo EC40, a completarem o pódio. Este formato urbano voltou a aproximar o público da competição, combinando espetáculo com a demonstração prática das capacidades dos veículos elétricos em contexto real.

O Oeiras Eco Rally Portugal 2026 reafirmou-se como uma das provas de referência da mobilidade elétrica em competição, integrando o calendário da FIA Eco Rally Cup e abrindo, em simultâneo, a temporada do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO. Para a FPAK e restantes parceiros, a competição assume-se como plataforma para sensibilizar para a descarbonização do setor automóvel, demonstrando que a competição automóvel pode caminhar lado a lado com objetivos de sustentabilidade, eficiência energética e redução da pegada ambiental.