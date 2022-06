Drift de Leiria com recorde de inscritos | AutoSport

Leiria recebe este fim de semana a segunda prova pontuável para o Campeonato de Portugal Unlock Energy Drift, prova que se irá disputar num circuito que será montado no parque de estacionamento do Estádio Municipal de Leiria.

A prova que conta com o apoio organizativo do Município de Leiria e da Associação Leiria Meeting, bateu o recorde de inscritos de sempre deste campeonato. No total serão 49 pilotos que irão lutar pelo lugar mais alto do pódio.

Na categoria Iniciados serão 8 pilotos, onde destacamos a estreia de Samuel Vergas e José Júnior e o regresso de Leandro Teixeira. Com 28 participantes, a categoria Semi-Pro será a mais concorrida, e onde certamente Joel Silva e Hélder Alves irão dar o tudo por tudo para garantir a vitória. Mas não terão a tarefa facilitada, pois os pilotos da região de Leiria aderiram em força e garantidamente de tudo farão para se destacarem em “casa”, onde terão uma forte plateia a apoiá-los. A categoria Pro, que conta com os carros mais potentes, terá 13 pretendentes à vitória, onde o destaque vai para Armindo Martins que venceu a primeira prova em Braga e conquistou o segundo lugar na prova do Campeonato de Espanha de Drift no passado fim de semana. Contudo, o algarvio João Vieira, o setubalense Vitor Dias, ou o minhoto Marcos Vieira não lhe irão facilitar a vida, assim como o trofense Hugo Costa ou o abrantino Filipe Vieira. A luta pelo pódio será portanto muito animada!

A juntar à festa teremos ainda cinco pilotos que virão de França disputar esta segunda ronda, o que tornará a competição ainda mais emocionante.

A entrada de público é gratuita nos dois dias, estando o dia de sábado reservado às sessões de Treinos. Já no domingo, o dia começará cedo com o Warm-Up e a partir das 9h decorrerão as Qualificações das três categorias. Após o almoço serão disputadas das emocionantes Batalhas de eliminação, estando a Entrega de Prémios prevista para às 18h.