Drag Racing: Finais EDRC em Santa Pod coroam novos campeões

As Finais do Campeonato Europeu de Drag Racing FIA de 2025, realizadas no Santa Pod Raceway, culminaram num fim de semana de alta intensidade e performances memoráveis.

Com todos os títulos ainda por decidir antes das eliminatórias, cada ronda teve implicações diretas na luta pelo campeonato. Em três das quatro classes, as finais serviram como decisores do título. Susanne Callin, Sandro Bellio, Jere Rantaniemi e Robin Norén foram os grandes vencedores.

Callin conquista o título de Top Fuel

A batalha em Top Fuel foi marcada por uma tensão extraordinária. Liam Jones, líder do campeonato, viu as suas esperanças de um primeiro título europeu terminarem nas semifinais, ao ser derrotado pela campeã em título, Jndia Erbacher. Do outro lado da tabela, Susanne Callin garantiu a primeira posição na qualificação e avançou para a final com uma bye run. O confronto final entre Erbacher e Callin foi decisivo. Erbacher enfrentou problemas de motor, permitindo a Callin vencer com um tempo de 3.94 segundos, assegurando tanto a vitória do evento como o seu primeiro Campeonato Europeu FIA de Top Fuel. Jones terminou em segundo na classificação geral, com Erbacher em terceiro.

Rantaniemi garante bicampeonato em Pro Modified

A corrida pelo título de Pro Modified ofereceu mais drama. O líder do campeonato, Marck Harteveld, foi eliminado por Andy Robinson nos quartos de final, apesar de um sólido tempo de 5.97 segundos. Esta eliminação abriu caminho para o campeão em título, Jere Rantaniemi, que precisava de superar David Vegter para reter a sua coroa. Numa disputa emocionante, o finlandês fez uma passagem de 5.83 segundos, eliminando Vegter e garantindo o seu segundo título europeu consecutivo. Rantaniemi prosseguiu para vencer o evento, derrotando Andres Arnover numa final sensacional. Apesar de Arnover ter registado um tempo mais rápido, o tempo de reação superior de Rantaniemi fez a diferença, com uma margem de apenas 0.0038 segundos na linha de chegada. Harteveld terminou a época como vice-campeão, com Arnover em terceiro.

Bellio triunfa na categoria Top Methanol

A categoria Top Methanol apresentou uma batalha com múltiplos contendores, incluindo Sandro Bellio, Jonny Lagg, Tony Bryntesson e Silvio Strauch. As eliminações precoces de Bryntesson e Strauch significaram que o título seria disputado entre Bellio e Lagg, que ambos avançaram para a final. Com tudo em jogo, Bellio superou Lagg, garantindo tanto a vitória na corrida como o título do Campeonato Europeu FIA. Tina Høst Nedregård completou a época em terceiro lugar na classificação geral.

Norén destrona Ålund em Pro Stock

O título de Pro Stock foi decidido num confronto direto entre o 13 vezes campeão Jimmy Ålund e a estrela em ascensão Robin Norén. Ambos avançaram na tabela para se encontrarem numa final que decidiria o campeonato. Ålund mostrou um ritmo mais forte durante o fim de semana, mas o tempo de reação de Norén provou ser decisivo na final, garantindo a vitória por apenas 0.008 segundos. O resultado entregou ao sueco o seu primeiro título FIA Pro Stock, terminando a tentativa de Ålund por uma 14.ª coroa.

Uma época para recordar

As Finais Europeias de 2025 resumiram a essência do Drag Racing FIA: velocidade, drama e títulos decididos pelas mais pequenas margens. Susanne Callin, Sandro Bellio, Jere Rantaniemi e Robin Norén deixam Santa Pod como os Campeões Europeus FIA de 2025, com os seus nomes gravados na história após uma das épocas mais competitivas da memória recente.

