Douro Motorshow na Régua: Festa dos Motores

Com o Douro Motorshow, nasce mais um evento de ‘motorsport’ que junta pilotos e carros de diversas disciplinas.

A Régua, cidade capital do Douro Vinhateiro, vai ser palco este fim de semana da edição inaugural do Douro Motorshow, organizado pelo Clube Automóvel da Régua.

O dia de sábado verá um farto e forte naipe de pilotos provenientes dos Ralis, da Montanha e da Velocidade lutarem pela supremacia na Super Especial Douro, enquanto o domingo terá como prato forte uma demonstração competitiva dedicada ao Ralicross.

A 1ª Edição do Douro Motorshow assume-se como o necessário “primeiro passo para dotar a cidade de Peso da Régua e esta região de um festival dedicado aos desportos motorizados que, com o tempo, venha a cimentar-se como um dos melhores do país”, assume Manuel António, Presidente do Clube Automóvel da Régua que destaca “a importância que este evento tem para o clube, colocando no nosso calendário de ventos organizados, um festival que terá o seu epicentro no concelho onde estamos sedeados, juntando-se ao Rali de Mesão Frio e à Rampa de Santa Marta, provas já cimentadas no panorama nacional”, deixando ainda uma palavra “de agradecimento ao Município de Peso da Régua e ao Turismo Porto e Norte pelo apoio que concedem ao evento”.

O programa desta edição de arranque do Douro Motorshow contempla dois dias de intensa atividade e, além de uma demonstração de Ralicross, que decorrerá no domingo(três passagens de cada participantes, marcadas, respetivamente, para as 11:00, 13:00 e 15:00 horas) e que utilizará uma pista em terra construída no Cais da Junqueira,, tem como grande destaque competitivo a Super Especial Douro que será disputada na jornada de Sábado num traçado desafiante desenhado na Avenida do Douro, artéria nevrálgica junto ao rio e em pleno coração do tecido urbano de Peso da Régua.

A Biblioteca Municipal de Peso da Régia receberá, durante os dois dias, a Expocar, exposição dedicada ao automóvel.

Lista de inscritos na Super Especial Douro

A Super Especial Douro será três passagens (15:00, 18:00 e 21:00 horas) para cada um dos pilotos, todas elas com a contar, com o alinhamento classificativo final a ser alinhado tendo em conta o melhor tempo obtido.

São 60 os inscritos que vão medir forças ao longo dos cerca de dois quilómetros da pista da Super Especial Douro, número impressionante para uma primeira edição, não apenas pela quantidade, mas, sobretudo pela qualidade dos protagonistas, onde estão campeões nacionais, zonais e vencedores de categorias e divisões dos mais diversos campeonatos, da Montanha, aos Ralis, passando pelo Kartcross e pela Velocidade. Nomes como os de Vítor Pascoal, Nuno Guimarães, Marco Oliveira, Manuel Fernandes, Alberto Pereira, João Vinha, Sérgio Nogueira, Márcio Araújo, Jesus Otero e José Carlos Pouca Sorte, são exemplos claros do nível alto de pilotos que responderam ao desafio da organização, sendo ainda garante de que o espetáculo será imperdível.