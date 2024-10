Douro Motorshow: Márcio Araújo vence Super Especial e João Vinha triunfa no Rally Cross

Foram dois dias de intensa competição e animação a condizer que levaram milhares de espetadores até à cidade de Peso da Régua para saborear a edição inaugural do Douro Motorshow, organizada pelo Clube Automóvel da Régua. Márcio Araújo venceu a Super Especial Douro, após um duelo sem tréguas com Nuno Guimarães, enquanto João Vinhas levou a melhor no Rally Cross.

Nem a chuva que caiu a espaços, nem o frio típico de outono que se fez sentir sobretudo durante a jornada da noite inaugural do certame, impediram que a Super Especial Douro aquecesse o entusiasmo do muito público que acorreu à Avenida do Douro, artéria icónica da cidade de Peso da Régua, para viver o intenso espetáculo competitivo dado pelas cinco dezenas de pilotos que participaram na Super Especial Douro. Num traçado muito técnico com cerca de dois quilómetros de extensão, foi dura a luta pela vitória, com vários protagonistas a discutirem taco-a-taco a supremacia.

A vitória de Márcio Araújo (AG) foi o justo prémio para a exibição do piloto que começou por liderar a tabela de tempos na 1ª de três tentativas que os pilotos tinham para registar o melhor tempo. Já na 2ª tentativa, realizada ao princípio da noite, Araújo viu outro dos homens do kartcross saltar para o comando, com Artur Cortinhas (AG Sport) a estabelecer novo melhor tempo absoluto, caindo Márcio Araújo para a 2ª posição.

Entretanto, Nuno Guimarães, no Silver Car S2 da NJ Racing, revelava-se desde o primeiro momento como o piloto que mais perto rodava dos dois kartcross que dominavam as lides, registando sempre o 3º melhor tempo nas duas passagens.

A 3ª Passagem seria decisiva. Artur Cortinhas teve um erro de percurso e, fortemente penalizado, caiu para fora do pódio absoluto, enquanto Márcio Araújo e Nuno Guimarães ‘voaram baixinho’, pulverizavam a melhor marca e a ficavam separados por apenas 196 milésimos de segundo (!), com primazia para Márcio Araújo, que se sagrou assim vencedor desta 1ª edição da Super Especial Douro, com o tempo de 2:25.634. Araújo ainda foi o lógico vencedor na Categoria 8, enquanto Nuno Guimarães fazia o mesmo na Categoria 7.

Entretanto, quem também puxou dos galões na última tentativa foi Vítor Pascoal. O tetracampeão nacional de Montanha na Categoria GT, levou o seu Porsche 991.2 GT3 CUP do Baião Rally Team a rodar em 2:27.777, garantindo de forma notável o 3º lugar da geral, vencendo também de forma clara na Categoria 6.

Nas restantes categorias presentes, a dupla Nuno Ribeiro/Hugo Alves (Subaru Impreza) triunfou na Categoria 5, Jorge Pinho (Toyota Starlet) impôs a sua lei na Categoria 4, o mesmo fazendo Ricardo Pimenta (Toyota Starlet) na 3.

Vera Sequeira levou o Seat Leon TD1 da Megamotors à vitória na Categoria 13, sendo ainda a melhor piloto feminina. Rodrigo Lopes (Peugeot 205 GTI) e Hugo Mestre (Citroen AX Sport) foram os mais fortes, respetivamente, as categorias 2e 1.

João Vinha dominou o Rally Cross Douro

Aos comandos do seu habitual Mitsubishi Lancer EVO VI e navegado por Sandra Meira, o piloto penafidelense da Quatro Quartos Motorsport utilizou o desafiante traçado misto construído pelo Clube Automóvel da Régua no Cais da Junqueira para preparar a sua participação no Rali de Murça, que fechará a temporada do Campeonato Start Norte de Ralis.

João Vinha foi o mais rápido nas três tentativas que estavam ao dispor dos pilotos em prova, almejando mesmo ter sido o único a baixar dos 3 minutos para percorrer as três voltas cronometradas ao circuito com cerca de 1000 metros, estabelecendo como melhor registo 2:59.011.

José Silva (JRS Demo R) aproveitou a maneabilidade no seu kartcross para conquistar com tranquilidade o 2º lugar, na frente de Domingos Violante, que também não sofreu oposição para colocar o seu Citroen no último degrau do pódio.

A edição inaugural do Douro Motorshow contou ainda com uma exposição de carros desportivos e de competição, patente no espaço exterior da Biblioteca Municipal de Peso da Régua e que mereceu a atenção de muitos visitantes que não quiseram deixar de saborear um excelente naipe de automóveis expostos no recinto.