Já foi divulgada a lista de inscritos para o World RX of Portugal, a prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Ralicross, que regressa ao Circuito Internacional de Montalegre, a 7 e 8 de setembro, esperando-se uma ‘batalha de tecnologias’ na categoria-rainha, uma vez que vai opor carros a gasolina e 100% elétricos, num duelo que promete espetáculo na comemoração dos 25 anos da pista portuguesa.

Falta menos de um mês para o regresso do FIA World RX a Portugal e a lista de inscritos divulgada pela Federação Internacional do Automobilismo e pelo promotor do Mundial, prometendo um fim de semana de emoções fortes, a 7 e 8 de setembro.

Um total de 41 pilotos estão já confirmados na ronda portuguesa, uma das mais emblemáticas do calendário, que será pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX), Campeonato da Europa de RX1 (com os Supercars a gasolina, de quatro rodas motrizes), Campeonato da Europa de RX2e (carros 100% elétricos, idênticos entre si) e Campeonato da Europa de RX3 (com os S1600 a gasolina, de tração dianteira). Um fim de semana em formato de jornada dupla (uma prova no sábado, outra no domingo), ou seja, com um intenso programa de corridas.

Uma das grandes novidades é o regresso das espetaculares máquinas a gasolina à categoria-rainha, que terá um total de oito pilotos em Montalegre – metade com os RX1e totalmente elétricos e a outra metade com os RX1 a gasolina, ambos com tração integral e mais de 600 cv de potência. A “Batalha de Tecnologias” é, para já, favorável aos carros a gasolina, pois o campeão do Mundo em título, Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo RX), venceu três das quatro corridas do campeonato, que arrancou na Suécia, antes da passagem pela Hungria, no final de julho.

Mas o World RX está ao rubro, pois Niclas Grönholm venceu a outra corrida, na Hungria, com o PWR elétrico da CE Dealer Team, e a sua companheira de equipa, Klara Andersson, também está cada vez mais rápida, acumulando já dois pódios este ano. Os irmãos Timmy e Kevin Hansen, com os Peugeot 208 100% elétricos, tiveram um início de época atribulado, inclusive na Hungria, onde ficaram fora da luta pela vitória após toques polémicos. E o mais direto perseguidor de Kristoffersson no Mundial é o ex-piloto do WRC, Ole Christian Veiby, noutro Volkswagen Polo a gasolina.

Registo ainda para Anthony Pelfrene, piloto francês que reside em Portugal e que também estará em Montalegre, ao volante do seu Peugeot 208 a gasolina, tal como o alemão René Münnich, agora com um SEAT Ibiza a gasolina.

Supercars e S1600 com boas grelhas

O Europeu de RX1 tem, inclusive, uma lista de inscritos superior à de 2023 em Montalegre, agora com 18 espetaculares Supercars, incluindo o Proton do líder do campeonato, o britânico Patrick O’Donovan. Os portugueses José Oliveira (Peugeot 208) e César Pereira (Ford Fiesta) vão medir forças com a elite europeia dos RX1.

Nos RX3, João Ribeiro (Audi A1) está novamente na discussão pelo título europeu e ficou muito perto de ganhar uma das Finais na Hungria, onde só uma penalização o relegou para o segundo lugar. O piloto português está no segundo lugar do Europeu, a oito pontos do seu companheiro de equipa, o alemão Nils Volland. André Sousa (Audi A1) também está no top 5 do Europeu e reforça o contingente de pilotos nacionais em Montalegre, que representa oito dos 15 inscritos na prova dos S1600: Jorge Machado (Peugeot 208), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Tiago Ferreira (Peugeot 208), António Sousa (Peugeot 208), Joaquim Machado (Audi A1) e Leonel Sampaio (Skoda Fabia) juntam-se a João Ribeiro e André Sousa na busca por um lugar de destaque no Europeu de RX3.

Novidade absoluta em Portugal é a categoria RX2e, uma espécie de troféu com carros totalmente elétricos. A lista de inscritos dos RX2e será em breve divulgada.

25 anos de história

A edição de 2024 do World RX of Portugal também fica marcada pela comemoração dos 25 anos do Circuito Internacional de Montalegre. Durante o fim de semana, o Município de Montalegre vai homenagear os pilotos que disputaram a primeira prova oficial na pista de Montalegre, em 1999. Recorde-se que a pista barrosã foi também o palco da primeira prova de sempre do Mundial de Ralicross, em 2014.

Na quinta-feira anterior à prova, no dia 5 de setembro, será feita uma apresentação oficial do World RX of Portugal, no cenário do Cais de Gaia, junto ao Rio Douro, com a presença dos carros e estrelas do FIA World RX.

Depois, são esperados milhares de espectadores portugueses e espanhóis em Montalegre, num fim de semana com organização desportiva do Clube Automóvel de Vila Real. Os bilhetes para o evento estão disponíveis para venda.

LISTA DE INSCRITOS – WORLD RX OF PORTUGAL

FIA WORLD RX

Nr. Piloto Nac. Equipa Nac. Carro 1 Johan KRISTOFFERSSON SWE KMS – HORSE Powertrain SWE VW Polo KMS 601 RX 8 Anthony PELFRENE FRA JDM Raptor Racing PRT Peugeot 208 WRX 12 Klara ANDERSSON SWE CE Dealer Team SWE PWR RX1e 21 Timmy HANSEN SWE Hansen World RX Team SWE Peugeot 208 RX1e 68 Niclas GRÖNHOLM FIN CE Dealer Team SWE PWR RX1e 71 Kevin HANSEN SWE Hansen World RX Team SWE Peugeot 208 RX1e 77 René MÜNNICH DEU ALL-INKL.COM Muennich Motorsport DEU SEAT Ibiza 96 Ole Christian VEIBY NOR KMS – HORSE Powertrain SWE VW Polo KMS 601 RX

FIA EURO RX1

Nr. Piloto Nac. Equipa Nac. Carro 2 Oliver O’DONOVAN IRL Team RX Racing GBR Proton Iriz RX 7 Patrick O’DONOVAN GBR Team RX Racing GBR Peugeot 208 WRX 10 Mikko IKONEN FIN Betomik Racing FIN Hyundai i20 11 Aleš FUČÍK CZE KRTZ Motorsport ACCR Czech Team CZE VW Polo 16 Julien FÉBREAU FRA DA Racing FRA Peugeot 208 19 Pascal LAMBEC FRA Pascal Lambec FRA Renault Clio IV 22 Máté BENYÓ HUN Korda Racing KFT HUN Peugeot 208 WRX 37 Mika LIIMATAINEN FIN Betomik Racing FIN Hyundai i20 38 Mandie AUGUST DEU ALL-INKL.COM Muennich Motorsport DEU SEAT Ibiza 39 Zoltán KONCSEG HUN Kárai Motorsport Sportegyesület HUN Audi S1 50 Attila MÓZER HUN Nyirád Motorsport KFT HUN Ford Fiesta 51 Márk MÓZER HUN Nyirád Motorsport KFT HUN Ford Fiesta 55 Paulius PLESKOVAS LTU TSK Baltijos Sportas LTU Škoda Fabia RX 66 Damian LITWINOWICZ POL Volland Racing POL Audi S1 73 Tamás KÁRAI HUN Kárai Motorsport Sportegyesület HUN Audi S1 88 Cesar PEREIRA PRT Cesar Pereira PRT Ford Fiesta 95 Yury BELEVSKIY CHE Volland Racing POL Audi S1 110 José OLIVEIRA PRT José Oliveira PRT Peugeot 208

FIA EURO RX3