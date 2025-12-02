Desafio dos Campeões de Drift: Portugal em destaque na competição internacional

O Circuito de Jarama, nos arredores de Madrid, recebeu nos dias 29 e 30 de novembro o Desafio dos Campeões de Drift, prova organizada pela DriftSpain sob a égide da RFEDA, que reuniu mais de 50 pilotos de 15 nacionalidades num fim de semana de grande competitividade e forte presença de público. Portugal apresentou uma das delegações mais numerosas, com dez pilotos em pista, e conseguiu transformar essa força coletiva num resultado de destaque internacional, apesar de vários contratempos mecânicos e de corrida.

Entre os portugueses, Marco Cordeiro, Filipe Vieira e José Magalhães ficaram afastados da fase de batalhas do Top32, respetivamente por problemas mecânicos, um acidente e uma pontuação insuficiente na qualificação. Já nas eliminatórias, João Vieira foi o primeiro luso a cair, traído por uma avaria quando enfrentava o argentino Rodrigo Gallo, que mais tarde também afastaria Tiago Conde, igualmente condicionado por falhas mecânicas. No Top16, o duelo interno entre Stephane Ribeiro e Renato Valente sorriu a Valente, que avançou ao Top8, onde acabaria por ser derrotado pelo ucraniano Alex Holovnia, um dos nomes mais fortes do evento.

O maior destaque português foi Diogo Correia, que no Top8 superou Raman Kandratsenka antes de ser travado nas meias-finais pelo francês Anthony Rocci. Empurrado para a batalha pelo terceiro lugar, Correia impôs-se ao italiano Manuel Vacca com uma exibição sólida, garantindo o degrau mais baixo do pódio e erguendo a bandeira nacional perante as bancadas madrilenas. O pódio final ficou completo com Holovnia na segunda posição e Rocci como grande vencedor, numa edição que confirmou o elevado nível competitivo dos pilotos portugueses no panorama internacional de drift.