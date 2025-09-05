Daniel Ricciardo: da F1 ao papel de Embaixador Global da Ford Racing

Ex-Piloto australiano abraça nova missão focada na icónica marca Raptor…

Um ano após a sua despedida da Fórmula 1, Daniel Ricciardo, o carismático e talentoso ex-piloto, regressa ao palco do automobilismo numa nova e entusiasmante veste. O australiano, conhecido pelo seu sorriso contagiante e pelas suas oito vitórias em Grandes Prémios, foi oficialmente anunciado como Embaixador Global da divisão Ford Racing, marcando o início de um capítulo distinto na sua carreira pós-competição.

Desde a sua saída da F1 após o Grande Prémio de Singapura do ano passado, Ricciardo manteve um perfil discreto, dedicando-se a um período de “autoexploração” e a redescobrir a sua identidade para além das pistas. No entanto, o seu amor inabalável por tudo o que tem rodas levou-o de volta ao centro das atenções, agora como figura de proa da Ford.

A nova missão: paixão e inovação com a Ford Raptor

Ricciardo confirmou o seu novo papel através das redes sociais, partilhando uma mensagem e um vídeo onde destacava a sua ligação à marca:

“A relaxar, mas sempre à procura da emoção. Nada o faz melhor do que uma Ford Raptor. Orgulhoso de ser o mais recente embaixador da Ford Racing.”

Numa publicação detalhada no blogue da Ford Racing, o ex-piloto expressou o seu entusiasmo pela colaboração: “Embora os meus dias de competição tenham ficado para trás, o meu amor por tudo o que tem rodas permanecerá sempre elevado, e por isso tenho orgulho em fazer parceria com a Ford para me tornar um Embaixador Global da Ford Racing. Trabalharei em estreita colaboração com a equipa da Ford Racing e focar-me-ei especificamente na incrível marca Raptor e no estilo de vida que a Raptor se tornou para muitos clientes da Ford.”

Ricciardo sublinhou ainda a sua antecipação pelos projetos futuros: “Não poderia estar mais entusiasmado com todas as incríveis viagens que farei com a Ford e com todos os projetos notáveis que a Ford Racing tem em carteira. Da F1 ao Dakar, e de Le Mans a Bathurst, poucas empresas têm estado nisto há tanto tempo quanto vocês. Pelo que vi, temos um futuro incrível pela frente, e tenho muito orgulho em juntar-me à equipa.”

Uma ligação profunda com a marca da oval azul

A escolha de Ricciardo para este papel não é meramente estratégica; reflete uma ligação pessoal e duradoura com a Ford. O piloto australiano revelou ter adquirido uma Ford Raptor em 2017, mesmo antes de ter uma casa nos EUA, demonstrando uma paixão precoce pela marca.

Mais tarde, após o anúncio da parceria da Ford com a Oracle Red Bull Racing, Ricciardo visitou as instalações da empresa em Dearborn, onde teve a oportunidade de interagir com líderes como Jim Farley e espreitar os bastidores do departamento de design. Uma visita posterior a Colónia permitiu-lhe conhecer os colaboradores, assistir a testes de colisão ao vivo e participar numa sessão de perguntas e respostas.

Estas experiências solidificaram a sua admiração: “Em todas estas ocasiões, a paixão da Ford e dos seus colaboradores pelo automobilismo era muito evidente. Mas o que mais me entusiasma é como todos continuam a encontrar formas de se divertirem enquanto inovam. A Ford construiu um negócio sólido em torno do automobilismo e está a usá-lo para trazer novas tecnologias para os vossos carros de estrada. E nada melhor do que a adorada Raptor para dar vida a isso.”

Um legado de sucesso na Fórmula 1

Ao longo da sua carreira na Fórmula 1, Daniel Ricciardo participou em 257 Grandes Prémios, conquistando três pole positions, oito vitórias e 32 pódios, acumulando mais de 1300 pontos. Representou equipas de renome como HRT, Toro Rosso (mais tarde AlphaTauri/RB), Red Bull, Renault e McLaren, deixando uma marca indelével no desporto.

Agora, na sua nova função, Ricciardo continuará a inspirar e a impulsionar a paixão pelo automobilismo, focando-se na experiência do cliente e na inovação da Ford Racing, especialmente com a sua amada gama Raptor.