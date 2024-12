Curso Navegadores Rally de volta: Inês Ponte e José Teixeira são os ‘setores’

Se a adrenalina dos ralis e a emoção de dominar técnicas avançadas de navegação automobilística fazem parte dos seus sonhos, chegou uma nova oportunidade. Nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2025, o Curso Navegadores Rally, promovido pela Descobrimentos World Travel & Tours em parceria com a Radar Test Track, está de regresso para a terceira edição, prometendo elevar ainda mais o padrão de formação e emoção.

Desta vez, o curso inova ao migrar do asfalto para a terra, trazendo um cenário desafiador no Outeiro Test Center, em Leiria. Este evento é mais do que uma simples formação: é uma experiência imersiva que combina teoria, prática e a chance de vivenciar os ralis como um verdadeiro profissional.

O curso é conduzido por dois gigantes dos ralis nacionais:

Inês Ponte, campeã nacional em 2016, uma referência feminina de excelência no desporto automóvel.

José Teixeira, tricampeão nacional (2019, 2021 e 2023), que traz ao curso a sua vasta experiência e técnicas apuradas.

No primeiro dia, os participantes mergulharão na parte teórica, aprendendo os fundamentos da navegação no rally, como leitura de placas de controlo, elaboração de horários, compreensão de penalizações e métodos de notas. É o momento de absorver o conhecimento necessário para desempenhar o papel crucial de copiloto em competições reais.

No segundo dia, chega a hora de acelerar! A parte prática do curso transforma teoria em ação, simulando uma experiência completa de rally. Os participantes enfrentarão um mini rali com todos os elementos de uma competição profissional: parque de assistência, ligações, troços cronometrados e parque fechado.

Os pilotos convidados incluem nomes respeitados como Ernesto Cunha, Daniela Lopes, Manuel Martins, Guilherme Outeiro, Vítor Paulo, Isaac Portela, Telmo Neto, Bruno Neto, João Parracho, Jorge Batista e Hélder Cordeiro , garantindo uma experiência autêntica e emocionante para os participantes.

Reserva Já o Teu Lugar

As vagas para o Curso Navegadores Rally são limitadas. Não percam a chance de participar desta formação única e experimentar a verdadeira essência dos ralis.

Para garantir a tua inscrição:

📞 Liga para 244 094 159

📧 Envia um email para [email protected]