CRÓNICA: Penas duras para os batoteiros

Este período de luta contra o coronavírus e o consequente virar das atenções para o mundo virtual dos ‘motores’, como forma de distração e para ajudar a passar o tempo, de pilotos adeptos, trouxe pelo menos dois casos complicados com consequências que extravasam a realidade virtual.

A primeira passou-se numa corrida de IndyCar virtual, que envolveu Simon Pagenaud e Lando Norris, com o francês a provocar propositadamente um acidente que atirou Norris para fora de prova, quando este liderava, e a segunda, mais recente, quando Daniel Abt ‘emprestou’ o seu acesso para uma corrida virtual de Fórmula E, a um ‘profissional’ das corridas de simuladores, Lorenz Hoerzing, de modo a “ficar bem no filme”, mas a verdade é que as coisas correram-lhe exatamente ao contrário do que esperava.

A tramóia foi descoberta, e o alemão multado em 10.000€ pela ‘brincadeira’. A reputação profissional destes dois pilotos ficou seriamente afetada, e provavelmente as suas atuais (ou possíveis futuras) equipas são bem capazes de pensar duas vezes se vale a pena manter pilotos com este ónus da batota.

Não é novidade para ninguém que a batota no desporto motorizado sempre existiu e sempre irá existir. E tem diversos níveis, como por exemplo se prova pela multa de 100 milhões de dólares que a McLaren pagou no passado devido a espionagem industrial à Ferrari, na Fórmula 1.

O travão extra do MP4/12 da McLaren em 1997, um sistema de travagem único que permitia aos seus pilotos ativar apenas um dos seus discos traseiros se quisessem, suavizando de facto a subviragem e melhorando a capacidade de curvar do carro.

O ‘launch control’ do Benetton de Michael Schumacher em 1994, um sistema de controlo de tração ilegal.

O engenhoso sistema da Toyota para fazer um ‘bypass’ ao restritor no Celica ST205 no Campeonato do Mundo de Ralis de 1995, que era praticamente indetetável pelos Comissários Técnicos e que dava mais 50cv ao motor.

Ou ainda o ajuste da altura ao solo do Brabham de 1981, de Gordon Murray, sabedor que a quantidade de ar que passa por baixo de um monolugar é pelo menos tão importante como a forma como o ar passa por cima dele quando se trata de conceber um pacote aerodinâmico competitivo.

Mais grave, o ‘Crashgate’ do GP de Singapura de F1 2008. Os Renault de Fernando Alonso e Nelson Piquet Jr. qualificaram-se mal, no 15º e 16º lugares, respetivamente, mas o diretor da equipa, Flavio Briatore, e o chefe de engenharia, Pat Symonds, tinham um plano. Exploraram as regras do ‘Safety Car’ que penalizavam os líderes e favoreciam os carros mais atrás. Com isso, Alonso ganhou a corrida.

Ou simplesmente aqueles que em Portugal fazem muitas dezenas de passagens nos troços em treinos dos ralis, e com isso acabam com boa parte das possibilidades de um jovem piloto poder singrar nos ralis nacionais. Como? Para esses jovens pilotos se poderem mostrar, têm que treinar quase tanto como os outros, e quando vão lá para fora já levam um hábito que lhes corta as possibilidades de fazer alguma coisa de relevante, pois aí as regras são claras: duas passagens.

Por mim, fosse em que área fosse do desporto (porque é de desporto que aqui falamos) a solução era fácil. Penas draconianas para os batoteiros, fossem eles quem fossem. Desculpas que não há meios para controlar são verdadeiros. Mas se as penas forem a contento, já faria pensar duas, três, quatro vezes. Para mim um batoteiro não faz falta seja a que desporto for…