Cristiano Ronaldo no Fast and Furious X: Part 2?

A nossa secção de ‘Mais Motores’ é para isso mesmo, pois por vezes há coisas interessantes para lá do automobilismo puro. Ainda recentemente colocámos um artigo do Top das ‘perseguições’ automóveis em filmes, onde por acaso não está nenhum dos filmes ‘Fast and furious’, mas talvez isso mude no futuro…

É que a ‘saga’ pode vir a contar com a participação de Cristiano Ronaldo no próximo filme “Velozes e Furiosos” (Fast X: Part 2 ou Fast & Furious 11) num tópico que é dos mais discutidos do entretenimento em finais de 2025. O que se sabe para já:

A principal fonte desta informação é o próprio protagonista e produtor da saga, Vin Diesel.

Em meados de dezembro de 2025, Vin Diesel partilhou uma fotografia com Cristiano Ronaldo no Instagram com uma legenda explícita: “Toda a gente perguntava se ele entraria na mitologia Fast… Tenho de vos dizer que ele é genuíno. Escrevemos um papel para ele…”

Esta declaração confirma que existe, no mínimo, a intenção criativa e um papel escrito especificamente para o jogador português. Não se tratou apenas de um rumor de tablóide, mas de uma comunicação direta da “cara” da franquia.

Apesar da confirmação de que um papel foi escrito, os detalhes são escassos e mantidos em segredo.

A especulação mais forte aponta para um cameo (uma aparição curta mas impactante) ou um papel secundário de luxo, possivelmente como um aliado da “família” Toretto ou uma figura do mundo das corridas de rua de elite.

Alguns trailers de conceito criados por fãs (e por vezes confundidos com reais) sugerem um personagem chamado “Marcus”, um aliado misterioso com capacidades de condução de elite, mas isto não foi confirmado oficialmente pela Universal Pictures.

O filme será o grande final da saga e a presença de Ronaldo enquadra-se na estratégia da franquia de trazer ícones globais (como fizeram com lutadores de MMA e estrelas da música) para maximizar o apelo internacional.

O filme, provisoriamente intitulado Fast X: Part 2, tem estreia prevista apenas para abril de 2027.

Não há qualquer confirmação visual de Ronaldo no set de filmagens a gravar cenas de ação.

Embora Tyrese Gibson (o ator que faz de Roman Pearce) tenha partilhado uma foto de “boas-vindas à família”, a natureza exata da gravação (se já aconteceu ou se está agendada) permanece ambígua.

Como acontece em grandes produções, cameos de celebridades podem ser cortados na edição final se não servirem a narrativa, embora, dado o peso mediático de Ronaldo, tal seja improvável.

Resumindo, existe uma confirmação oficial de Vin Diesel de que um papel foi escrito para Cristiano Ronaldo no filme final da saga. Contudo, até haver um anúncio formal da Universal Pictures ou imagens oficiais do filme, a extensão exata da sua participação (se terá falas, se conduzirá carros, ou se será apenas uma aparição relâmpago) permanece por revelar.