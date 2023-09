CPRH, Luis Carvalho vence Rali A.C.T. Histórico de Tomar | AutoSport

Realizou-se na passada semana o 8º Rali A.C.T. Histórico de Tomar, prova do Campeonato de

Portugal de Regularidade Histórica 2023, tendo como vencedores os Campeões em título, Luis Carvalho/Sancho Ramalho. O rali organizado pelo Automóvel Clube de Tomar, contou com 43 inscritos, tendo iniciado a prova 42 equipas.

Disputou-se em duas secções, com 20 Sectores de Regularidade para todos os gostos. Teve início em Tomar, seguiu-se a paragem para Almoço em Ferreira do Zêzere e a chegada em Tomar.

A manhã iniciou-se debaixo de chuva, tendo depois parado até ao final da prova. Acresceram nesse período as dificuldades próprias da chuva, deixando marcas na viatura da equipa Abílio Gonçalves / Maria Antonia Gonçalves, que apesar de terem capotado, não tiveram qualquer ferimento.

A restante caravana cumpriu a prova sem acidentes, havendo a registar apenas avarias mecânicas. Antes do Almoço, realizou-se uma prova complementar na Z. Industrial de F. do Zêzere em que o vencedor foi António Conceição/João Pedro Conceição em Clio 1.8 16v.

Durante toda a prova a luta pelos 5 primeiros lugares foi renhida, terminado em primeiro lugar da Geral a dupla Luís Carvalho/Sancho Ramalho, em segundo a dupla António Costa/Nuno Costa em Peugeot 205 Rally, em terceiro a dupla António Ramos/ Ivo Tavares em Toyota Corolla GTI, em quarto a dupla espanhola Marcos Fernandez/Adolfo Almuia em Renault 5 Turbo e em 5º lugar ficou o Paulo Marques/ Luís Meneses em Bmw 1600.

A Taça 1300 foi igualmente disputada, levando a melhor a Dupla António Costa/Nuno Costa em Peugeot 205 Rally, seguida de Bruno Pádua/Ana Silva em Skoda Favorit e em terceiro lugar Abílio de Azevedo/Pedro Meixedo em Toyota Starlet. Esta edição do Rali ACT Histórico de Tomar contou ainda com 2 equipas espanholas, com o regresso ao volante de Paulo Marques do seu BMW 1602 e a presença do Nuno Rodrigues da Silva (Campeão do mundo de Ralis Grupo N). Presença importante foi também os restantes concorrentes que abrilhantaram de igual forma o rali. A organização quer agradecer a todos os participantes e deixa o convite para o 9º rali ACT Histórico de Tomar.