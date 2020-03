COVID-19 SUSPENDE AUTOSPORT NO SUPORTE PAPEL

Por Pedro Correa Mendes

A edição 2203 marca um momento decisivo da história de 42 anos do AutoSport: é a primeira que não será impressa em papel.

Há muitos anos que já nos preparamos para este momento. Eu diria mesmo que desde que comprei o AutoSport ao seu anterior proprietário, a Impresa, dona da SIC e do Expresso, que nos preparamos para este dia.

Mas entretanto passaram-se mais de sete anos e o AutoSport continuou a ser publicado, todas as semanas sem interrupções.

Até hoje, dia 15 de Março 2020, dia em que fomos forçados a enfrentar as mudanças que, subitamente, aconteceram na vida de todos os portugueses e todos os cidadão do mundo em simultâneo e que alteram por completo as rotinas e organizações de vida de cada um.

Medidas sérias que têm por objetivo impedir a expansão do COVID-19 levam a que as pessoas devam permanecer isoladas em suas casas, com um mínimo de deslocações no exterior apenas para situações de excepção.

Em simultâneo assistimos à suspensão de todas as competições de desporto motorizado, que constituíram sempre o foco principal da nossa revista semanal. Não havendo corridas e ralis, obviamente que o interesse em comprar o AutoSport esmorece…

Mas esse facto não vai ser razão para que o AutoSport suspenda a sua existência, antes pelo contrário. Continuaremos muito ativos a alimentar esta paixão que partilhamos com os nossos leitores, mas doutra forma, agora apenas através da internet.

Mas atenção, tal como a Fórmula 1 e o WRC não vão acabar, o AutoSport também não está a tomar uma decisão definitiva, sendo esta apenas uma medida de proteção da nossa saúde financeira, pois não faz sentido imprimir uma revista semanal se as pessoas estão fechadas nas suas casas e não circulam pelas lojas para a comprar.

Continuaremos a publicar o AutoSport semanalmente em dois formatos distintos:



–Revista Semanal Digital – O verdadeiro e clássico AutoSport – corresponde exatamente à revista em papel, mas em formato digital, pelo que só poderá ser lida no computador,no tablet ou smartphone – Custa 1€ por exemplar avulso, mas pode ser subscrita por períodos de 1 mês, 1 trimestre, 1 semestre e um ano.

–Revista Semanal Online – inserida na subscrição Autosport Exclusivo – um modelo mais adaptado à tradicional forma de ler artigos nos sites, mas apenas acessível aos subscritores AutoSport Exclusivo. Semanalmente publicaremos um artigo correspondente a cada nova edição, com a respectiva capa da revista e um completo ‘Sumário’ que apresenta todos os artigos da edição semanal e que ‘linka’ para cada um deles, no seu formato Exclusivo.

Proponho que visitem a nossa loja de assinaturas, clicando no botão Assinaturas no topo direito do site ou aqui mesmo:



Vamos acompanhar a evolução dos acontecimentos e prometemos voltar logo que as corridas e campeonatos nacionais e internacionais recomecem.

Até lá precisamos muito da vossa ajuda, pois a vossa subscrição é agora mais importante do que nunca.

AutoSport, desde há 42 anos e para sempre.