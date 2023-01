Corrida dos campeões: os primeiros vídeos | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a 32ª Race of Champions. Tal como no ano passado, tem lugar na Suécia, em Pite Havsbad em Piteå, Suécia, 100 Km a sul do Círculo Ártico, num circuito de neve e gelo numa zona congelada do Mar Báltico. Veja os primeiros vídeos do evento.