Corrida dos Campeões é no fim de semana | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a 32ª Race of Champions. tal como no ano passado, tem lugar na Suécia, em Pite Havsbad em Piteå, Suécia, 100 Km a sul do Círculo Árctico, num circuito de neve e gelo numa zona congelada do Mar Báltico.

O sorteio juntou uma série de intrigantes batalhas individuais entre alguns dos maiores pilotos mundiais, como por exemplo Valtteri Bottas, Tom Kristensen, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Sébastien Loeb, Thierry Neuville, Petter Solberg, Johan Kristoffersson, Mattias Ekström, entre outros.

Os horários são os seguintes:

Taça das Nações ROC (sábado 28 de janeiro, 12:00-15:00 CET)

Race of Champions (domingo 29 de Janeiro, 12:00-15:00 CET)

Como sempre, toda a ação de corrida decorre em maquinaria idêntica.

Como as condições da pista sobre neve e gelo podem mudar rapidamente dependendo do tempo, a tradicional fase de grupos do ROC não terá lugar porque muitas vezes resulta em empates que requerem uma contagem das voltas mais rápidas.

Em vez disso, os eventos na Final Mundial ROC 2023 utilizarão um sistema de eliminatórias diretas. Para que seja o mais justo possível, as corridas do 1º round e do 16º round da Corrida dos Campeões individuais serão decididas em duas provas, trocando as posições de partida de cada vez. No caso de um empate de 1-1, o piloto com o melhor tempo total avançará. Na Taça das Nações ROC, as corridas da primeira volta e dos quartos-de-final serão decididas por quatro mangas.

Veja os sorteios e os participantes, em Portugal pode ver no Youtube da Race of Champions

CLIQUE AQUI