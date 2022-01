Corrida dos Campeões a 5 e 6 de fevereiro: finalmente numa pista de gelo… | AutoSport

Realiza-se nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro na Suécia a Corridas dos Campeões, a primeira ‘ROC’ na Escandinávia. A pista fica no Mar Báltico ‘congelado’, no golfo de Bótnia, em Pite Havsbad, a apenas 60 milhas do Círculo Polar Árctico.

O ROC Snow & Ice inclui carros de corrida eléctricos, mas não só: Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, RX Supercar Lites, e os elétricos RX2e e o FC1-X, que tem ‘só’ 1.000 cv e faz 0-100 Km/ em 1.5s. Coisa pouca… Vamos ver como será no gelo!

Como sempre o desafio contará com alguns dos mais célebres pilotos do mundo das corridas e ralis num circuito especialmente concebido: “Depois de organizar a Race Of Champions em alguns dos locais mais prestigiados do mundo, como o Estádio Olímpico Bird’s Nest em Pequim, Stade de France em Paris, Estádio de Wembley e Estádio Olímpico de Londres, é uma enorme honra poder trazer o nosso evento para o meu país, a Suécia, pela primeira vez”, disse o presidente e co-fundador da Race Of Champions, Fredrik Johnsson. “Na ROC estamos sempre à procura de formas de colocar novos e excitantes testes à frente de alguns dos melhores pilotos de corridas do mundo. No passado, essa pode ter sido uma pista muito apertada dentro de um estádio, mas desta vez seremos capazes de construir uma pista mais longa e mais espetacular.

O evento será diferente de tudo o que estamos habituados a ver e será um dos derradeiros testes de controlo do carro de um piloto. Após o evento manteremos a pista da Race Of Champions aberta até ao final de cada época de Inverno para experiências únicas de condução ROC tanto para clientes empresariais como privados, desenvolvidas numa parceria de longo prazo com o Pite Havsbad Group”, disse Fredrik Johnsson.

Compreende-se o facto da ROC quase sempre ter sido feita em estádios, era essencialmente um espetáculo televisivo, mas numa pista de gelo o espetáculo sobe para um nível nunca visto, até porque a lista de pilotos é prometedora:

Sebastian Vettel, que já venceu uma vez a Race Of Champions, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Mika Hakkinen, Sebastien Loeb, Travis Pastrana, Jimmie Johnson (7x vencedor da NASCAR), David Coulthard, Jamie Chadwick (2x vencedora da W Series), Mattias Ekström, tricampeão da Race Of Champions, Johan Kristoffersson, 4x campeão de Ralicross, Benito Guerra, piloto do WRC, Helio Castroneves (4x vencedor das Indy 500), Tom Kristensen (9x vencedor das 24 Horas de Le Mans), Oliver Solberg, Petter Solberg e Timmy Hansen, Campeão Mundial de Rallycross de 2019.

Mais info, perto do arranque do evento.