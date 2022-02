Corrida das campeões: Valtteri Bottas substituído por Emma Kimilainen | AutoSport

Valtteri Bottas não vai estar presente na Corrida dos Campeões de 2022 na Suécia e será substituído pela piloto da W Series, Emma Kimilainen.

Bottas deveria juntar-se ao bicampeão do mundo de Fórmula 1 Mika Hakkinen pela equipa finlandesa no evento do ROC Suécia, que se realiza este fim de semana. No entanto, foi anunciado durante uma conferência de imprensa de hoje, que Bottas não irá competir no evento devido a outros compromissos.

Com o piloto da Alfa Romeo de fora da Corrida dos Campeões, Mick Schumacher e Sebastian Vettel são os únicos dois pilotos de Fórmula 1 no ativo, que fazem parte do evento na Suécia.