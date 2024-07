Como tudo começa no ‘motorsport’ nacional…

Há precisamente 20 anos no AutoSport publicávamos um artigo sobre uma Formação de Karting para a Juventude, no Kartódromo de Leiria, onde se lia “um evento que voltou a ser um enorme sucesso e que, na edição de 2004, contou com um número recorde de presenças: 42. Durante quase uma semana, esta “escolinha” de karting juntou jovens oriundos de todo o país, com idades compreendidas entre os oito e os 13 anos, que puderam aprender toda a mecânica de uma prova de karting, desde a mais simples regra, às questões de segurança e de comportamento dentro de pista.

Naturalmente que o momento alto foram as provas práticas, isto é, quando os alunos passaram a ser pilotos de verdade. Uma luta desesperante, na tentativa de levar o “kart” aos limites, mas sem os ultrapassar.

No final, foi Ricardo Sousa (filho do piloto Rui Sousa do “Nacional” de TT) no escalão dos 10/13 anos e Pedro Silva (escalão dos 8/9 anos) que melhor conseguiram absorver todos os ensinamentos, em face das vitórias alcançadas.