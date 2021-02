Como a gestão de frotas e a localização GPS pode ajudar na segurança dos ralis?

Há já algum tempo que o mundo do GPS e da gestão de frotas entrou no mundo do desporto motorizado. Os ralis são pioneiros na utilização do sistema de posicionamento global, como ferramenta para o rastreamento e segurança dos carros e equipas. O GPS ajuda na localização em tempo real, e consequentemente no controlo de tempo individual e globalmente, na rápida deteção de possíveis acidentes, e na gestão desses dados. Vamos perceber como funciona.

O software de gestão de frotas é utilizado para receber e processar informação sobre os veículos: monitoriza o estado e localização dos participantes (cada veículo emite constantemente informação de posicionamento GPS), permite visualizar alarmes, e que sejam enviados sinais de aviso para os próprios dispositivos. Graças ao software, esta informação é processada de uma forma mais clara, e ajuda muito os organizadores das provas, na monitorização das corridas.

Mas não são apenas a posição, a distância e a velocidade, os dados que um localizador GPS para carros, pode trazer para os ralis e o desporto. A monitorização constante do veículo permite a todos compreender se existe um possível acidente. Por exemplo, o facto de um participante parar numa classificativa ou setor seletivo, no caso do todo-o-terreno, pode significar que houve um qualquer problema, entre eles um potencial acidente.

Isto é especialmente importante em classificativas noturnas, ou sendo de dia, com mau tempo, como nevoeiro, neve ou chuva, que podem comprometer ainda mais a segurança dum evento desportivo. É, portanto, muito mais fácil monitorizar o estado do veículo, e detetar um possível problema instantaneamente, e a partir daí encontrar uma solução muito mais rapidamente.

É também interessante acrescentar que estes fatores têm-se em conta, não só durante as provas propriamente ditas, mas também durante as fases de reconhecimento, no caso dos ralis. Ou seja, durante o período em que as equipas tiram as notas de andamento. Toda essa informação é seguida em tempo real pelos organizadores das provas, o que se reveste da maior importância no caso dos reconhecimentos, onde não é permitido às equipas rodarem acima dos limites estipulados pelo código da estrada. Assim, não só os comissários monitorizam os concorrentes via GPS, como também as equipas sabem que são constantemente monitorizadas, o que é fundamental para garantir a segurança de todos.

Este artigo foi elaborado pela Verizon Connect (Inosat), especialistas em software de gestão de frotas via GPS.