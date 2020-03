Temporada de Ralicross arrancou em Sever do Vouga

A pista do Alto do Roçário marca o arranque da temporada 2020 do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy. Na jornada promovida pelo Vouga Sport Clube responderam à chamada cinco dezenas de pilotos.

Iniciação

Gonçalo Novo (Toyota Starlet) e André Monteiro (Toyota Corolla) repartiram entre si as vitórias nas duas corridas inaugurais, destinadas a concorrentes entre os 13 e 17 anos. Deram espetáculo e deixaram tudo em aberto para o segundo dia de prova. Rafael Rêgo, não teve a sorte so seu lado na estreia do Peugeot 106, Concluiu a primeira corrida com claras dificuldades mecânicas e acabou por não alinhar na segunda corrida.

Nacional 2 RM

Com um primeiro e um terceiro lugar, nas duas corridas inaugurais, Hugo Santos aos comandos de um Honda Civic Type-R, fechou o dia no comando das operações. João Oliveira (Peugeot 206 GTI), conquistou “a prata” nas duas primeiras corridas e foi nessa posição que concluiu a jornada inaugural entre as duas rodas motrizes. Luís Carvalho em Peugeot 206 terminou o primeiro dia no terceiro posto. O campeão em título, João Novo, que este ano vai acumular funções na S1600, venceu a primeira corrida, mas fez falsa partida na segunda e como não cumpriu a penalização que obrigava a uma segunda passagem pela Joker Lap, viu-lhe ser atribuída uma penalização de 30 segundos terminando o dia na quarta posição. Andreia Sousa (Peugeot 306) a única senhora em pista, nesta categoria, fechou o top five.

Nacional A 1.6

Tiago Ferreira (Peugeot 106) fez o pleno e partirá para a jornada de domingo no comando das operaçõe. José Artur Teixeira apesar de na primeira corrida ter-se envolvido num toque com Américo Sousa (Citroën Saxo) “na discussão” pelo melhor lugar na trajetória, junto à saída da Joker Lap, o que ditou o bandono de ambos, acabou por regressar na segunda corrida e garantir essa mesma posição na contabilidade do final do dia. Pedro Tiago (Citroën Saxo Cup), fez um pião no final da primeira corrida, perdeu a liderança e acabou por terminar o dia no terceiro posto

Super 1600

Joaquim Machado aos comandos de um Peugeot 208, concluiu o primeiro dia na frente da mais competitiva categoria do Ralicross. Por seu lado, Rogério Sousa com dois pódios nas primeiras corridas de qualificação, garantiu o segundo posto de sábado. O terceiro lugar, nas contas finais, foi garantido por António Sousa (Peugeot 208), que apesar de não começado o dia como pretenderia, na segunda corrida já conseguiu garantir um lugar no pódio. Sérgio Dias (Renault Twingo) e Bruno Gonçalves (Citroën Saxo Kit Car), completaram, por esta ordem, o grupo dos cinco melhores deste primeiro dia de corridas.

Super Cars

Tal como aconteceu nos treinos, Frederico Santos em Mitsubishi Lancer Evo VI, venceu as duas corridas e fechou o dia confortavelmente à frente entre os SuperCars.

Kartcross

Jorge Gonzaga em LBS RX01 fechou o primeiro dia no comando das operações. Contudo, Pedro Rosário em Semog Bravo nunca lhe deu muito espaço de manobra, confirmando que a sequência de camponatos conquistados não forma obra do acaso. Luís Almeida (LBS RX01) encerrou o pódio deste sábado de corridas.